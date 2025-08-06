  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Fatih Altaylı'dan olay olacak seçim ve Mehmet Şimşek iddiası

Fatih Altaylı'dan olay olacak seçim ve Mehmet Şimşek iddiası

Fatih Altaylı'dan olay olacak seçim ve Mehmet Şimşek iddiası
Güncelleme:

Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altayalı, AK Parti'nin seçimi kazanmak için uygulayacağı stratejiyi açıkladı.

‘Cumhurbaşkanına tehdit’ suçlamasıyla tutuklanan ve 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istenen gazeteci Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında cezaevinden gönderdiği mektup okundu. 

Altaylı, AK Parti'nin ekonomideki kötü gidişata rağmen seçimi kazanmak için uygulayacağı stratejiyi ve Mehmet Şimşek planını açıkladı. 

Altaylı 2026 sonunda Şimşek'in kovulacağını öne sürerken; "İktidar seçimi nasıl kazanacak?" diye soranlar çok. Yanıt, AKP'nin son yıllardaki Nasrettin Hoca taktiği. Sorunları çözme, ertele. Ya fil ölür ya Timur. Artık fil can çekişiyor. Bunun farkında değiller. Seçim nasıl kazanılacak?" ifadelerini kullandı.

"Bence planları şu: 2026 sonu itibariyle Şimşek'i kovarlar. Yurt dışından kaynak yaratılır" diyen Altaylı AKP'nin seçimi kazanmak için uygulayacağını düşündüğü adımları şöyle sıraladı:

"MAAŞLARA YÜKSEK ZAMLAR YAPILIR"

Büyük ihtimalle ABD emriyle Körfez'den 60-70 milyar dolar gelir.

Doların biraz yükselmesine izin, hatta yol verilir.

Maaşlara yüksek zamlar yapılır.

Milletin bir bölümü sorunların üstesinden gelindiğini zanneder.

Doğalgaz, petrol bulunur.

TOGG'un yeni modeli lanse edilir,

yerli savaş uçağı ile ilgili güzel haberler gelir.

DEM Parti'ye güzellikler yapılır ya da anketlere göre DEM yeniden terörist ilan edilir. Bu yolla seçim kazanılmaya çalışılır.

"BUNU SÖYLEYENLER APTALDIR"

Altaylı, iktidar artık ülkede seçim yapmaz sözlerine sert çıkarken şöyle devam etti:

Sorunlar da çok daha büyütülerek birkaç ay ertelenir. Seçim kazanılırsa 5 yıllığına kazanılmış olur. Sonu olmayan ile yola devam edilir. Seçim kaybedilirse yeni gelenin başına büyük bir bela bırakılmış olur. Son aylarda çokça duyulan bir cümle var. AK Partikaybedeceği seçimi yapmaz. Bu cümle Türkiye'ye hakarettir. AK Partiveya başkası hiç fark etmez. Hiçbir iktidar Türk halkının önünden sandığı kaldıramaz. Öyle bir dünyamız yok. Bunu söyleyenler aptaldır. Kimse merak etmesin. 2027'de belki, 2028 Mayıs'ında kesinlikle sandık önünüzde olur. Muhalefetin adayı yanında olur mu ya da yanındaki aday bugün istediği aday olur mu onu bilemem.

text-ad
Etiketler fatih altaylı mehmet şimşek ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Her ay farkında olmadan 9 bin TL borçlanıyor olabilirsiniz! Her ay farkında olmadan 9 bin TL borçlanıyor olabilirsiniz! Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Bir yanda sıcaklar diğer yanda yağmur var Hava durumu şaşırtmaya devam ediyor: Bir yanda sıcaklar diğer yanda yağmur var 56'lık Jennifer Lopez İstanbul'u yaktı geçti! 56'lık Jennifer Lopez İstanbul'u yaktı geçti! Caretta carettaların zorlu yaşam mücadelesi başladı Caretta carettaların zorlu yaşam mücadelesi başladı ''Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum'' ''Şerefime seni vururum, seni vururum, silahımla vurmazsam namussuzum'' Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var Sokak ortasında 2 şarjör mermi boşalttı: Yaralılar var 8 katlı apartman apar topar tahliye edildi 8 katlı apartman apar topar tahliye edildi Jose Mourinho canlı yayında gözyaşlarını tutamadı Jose Mourinho canlı yayında gözyaşlarını tutamadı SGK mahkemelik oldu: Onbinlerce emeklinin maaşı değişebilir! SGK mahkemelik oldu: Onbinlerce emeklinin maaşı değişebilir! Ünlü yazar Diyanet'e tepki gösterip başörtüsünü çıkaracağını ilan etti Ünlü yazar Diyanet'e tepki gösterip başörtüsünü çıkaracağını ilan etti
İktidara yakınlığıyla bilinen cübbeliden ''işte sistemin gediği durum'' tepkisi geldi İktidara yakınlığıyla bilinen cübbeliden ''işte sistemin gediği durum'' tepkisi geldi Şehir eşkıyaları şehrin göbeğinde Jandarma'ya saldırdı! Şehir eşkıyaları şehrin göbeğinde Jandarma'ya saldırdı! Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu konuşması yapan genç tutuklandı Avrupa Konseyi'nde İmamoğlu konuşması yapan genç tutuklandı Sahte diplomalı psikolog halı yıkamacı çıktığı iddia edilen isimden ilk açıklama Sahte diplomalı psikolog halı yıkamacı çıktığı iddia edilen isimden ilk açıklama Akaryakıtta zam yağmuruna mola: Bir depoda 100 TL fark ettirecek indirimcikgeliyor! Akaryakıtta zam yağmuruna mola: Bir depoda 100 TL fark ettirecek indirimcikgeliyor! İki ailenin laf atma kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var İki ailenin laf atma kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu Ünlü iş adamı Halit Yukay denizde kayboldu: Yatı parçalanmış halde bulundu Hırsızlık için girdiği İstanbul Metrosu'nun kuyusunda mahsur kaldı Hırsızlık için girdiği İstanbul Metrosu'nun kuyusunda mahsur kaldı MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş MHP lideri Bahçeli, bebek katiline şiir bile göndermiş