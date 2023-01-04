Fatih Portakal Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, Altılı Masa'da bulunan bir partinin yetkilisinin, "Kılıçdaroğlu’nun adaylığında tam mutabakat sağladı” dediğini aktardı.

Gazeteci Fatih Portakal, Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Altılı Masa'da bulunan bir partinin yetkilisiyle olan görüşmesini aktaran Portakal, yetkili ismin “Altılı Masa’nın adayı net bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu. Masa aşılabilecek birkaç pürüz hariç Kılıçdaroğlu’nun adaylığında tam mutabakat sağladı” ifadelerini kullandığını söyledi.