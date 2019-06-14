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  4. 14 Haziran 2019 12:40

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' mesajı

Fox TV ana haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal, AK Parti'nin itirazları sonrasında 23 Haziran'da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 9 gün kala "23 Haziran sonrası ne olacak?" sorusunu sordu.

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' mesajı
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YSK'nın tartışmalı kararı ile İstanbul 23 Haziran günü yeniden sandık başına gidiyor.

Fatih Portakal, yaklaşan seçimlerle ilgili, "7 aydır ülke yerel seçimi konuşuyor. Peki biter mi? Bu arada ekonomi dip yaptı: yüksek enflasyon ve işsizlik, hayat pahallığı ve maalesef çözümsüzlük." diye konuştu.

"Peki ya 23 Haziran sonrası ne olacak?" diye soran Portakal, "Sonuç, yeni bir seçimi konuşturur mu? Farka bağlı..." yorumunu yaptı.

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