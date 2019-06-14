Fatih Portakal'dan 'erken seçim' mesajı

YSK'nın tartışmalı kararı ile İstanbul 23 Haziran günü yeniden sandık başına gidiyor.

Fatih Portakal, yaklaşan seçimlerle ilgili, "7 aydır ülke yerel seçimi konuşuyor. Peki biter mi? Bu arada ekonomi dip yaptı: yüksek enflasyon ve işsizlik, hayat pahallığı ve maalesef çözümsüzlük." diye konuştu.

"Peki ya 23 Haziran sonrası ne olacak?" diye soran Portakal, "Sonuç, yeni bir seçimi konuşturur mu? Farka bağlı..." yorumunu yaptı.

Son İstanbul seçim anketi sonuçları açıklandı

ANAR ve GENAR son anket sonuçlarını açıkladı !

İstanbul seçimlerinde Erdoğan neden geri çekildi ?