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  4. 24 Mayıs 2017 19:14

FETÖ operasyonu hakkında ilk açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik yapılan FETÖ operasyonuna Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'ten ilk açıklama geldi.

FETÖ operasyonu hakkında ilk açıklama geldi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına yönelik bu sabah yapılan FETÖ operasyonu sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten açıklama geldi.

Gökçek sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:

Son dönem belediye başkanı seçildikten sonra görevde olan üst düzey personelin tamamını görevden aldım.

Darbe teşebbüsü sonrası büyükşehirden 218,ego'dan 24,askiden 71,şirketlerden 59, ek dersli 20 kişi toplam 392 kişi açığa alındı.

Açığa alınan personeller içişleri bakanlığına bildirildi ve bakanlar kurulu kararıyla işlemleri bitenlerin ilişiği kesildi.

En son bugün Ankara başsavcılığı tarafından büyükşehir ve bağlı kuruluşlarında ByLock kullanan 61 kişiyi savcılıkça göz altına aldı.

Gözaltına alınan 61 kişinin 23'ü açıkta veya ihraç edilmiş, 13 kişi ayrılmış, 3 emekli, 22 kişi ise alt düzey görevde...

Bu operasyon dolayısıyla savcılarımıza, emniyet güçlerimize ve FETÖ’yle mücadelede kararlı olan hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Belediyemizde tek bir FETÖ’cü kalmayıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir...

operasyon , melih gökçek , fetö