Gelecek Partisi yerel seçim için kararını açıkladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere kendi logo ve isimleriyle gireceklerini açıkladı.

Siyasi partiler, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmalarına başlarken, muhalefet partileri arasında bir ittifak olup olmayacağı da merak ediliyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da partisinin yerel seçimlerde bir ittifaka dahil olup olmayacağı konusunda yol haritasını açıkladı.

Partisinin Çayırova Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen 1. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Davutoğlu, "Her siyasi partinin, siyasi hareketin aşaması var. Bizim için de siyaset bugün başlıyor. Burada başlıyor ve Türkiye'nin her yerinde yayınlanacak. Yerel seçimlerle ilgili partimizin başkanlık kurulunda yerel seçimlerle ilgili önemli karar aldık. Genel Sekreterimiz bütün teşkilatlarımıza bunu duyurdu. İleride söz konusu olabilecek ittifaklar mahfuz tutulmak şartıyla Türkiye'nin bütün belde, ilçe ve illerinde Gelecek Partisi logosu ve ismiyle seçimlere gireceğiz." diye konuştu.

Davutoğlu, belde belde, ilçe ilçe ve il il analizler yaptırdıklarını belirterek, "Şimdiden 100'e yakın, adaylar ve isimler konusunda aldığımız talepler var. Her il ve ilçede değerlendirme yapacağız. Bazı yerlerde eğer şu veya bu partiyle birlikte olmamız seçimi kazanmamızı sağlayacaksa bundan da çekinmeyeceğiz. Ama Türkiye genelinde ilkesel olarak kendi logomuz ve ismimizle gireceğiz." dedi.

Yerel seçimler öncesinde Saadet Partisi ile görüşmelerden başlayarak Türkiye'de her alanda ön yargısız şekilde siyasi değişimi başlatmak üzere harekete geçeceklerini aktaran Davutoğlu, "Yerel seçimlerde aday isimleri, parti isimleri kadar önemlidir. En iyi adayların en iyi şekilde seçime girmesi için bütün teşkilatlarımıza şimdiden çalışmalara başlama tavsiyesinde bulunuyorum. Sadece başkanlar değil, il genel meclis üyeliklerine de aktif olarak katılacağız." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, kendileriyle işbirliği yapmak isteyen partilere kapılarının açık olduğunu sözlerine ekledi.

"MİLLET İTTİFAKI KURMUŞUZ, HDP'Yİ DE İNKAR ETMEMEK LAZIM"

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir de Davutoğlu'nun, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" sözlerine tepki gösteren CHP'lilere eleştiride bulundu.

"Yüzde 48'i kiminle aldınız?" diyen Demir, şunları kaydetti:

"Evet biz Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden aday olduk, hepsine minnettarız. Başta kendimi koyarak söylüyorum. Günlerdir laf anlatmaya çalışıyorum. Siz başka siyasi partisiniz, biz başka siyasi partiyiz. Kazansaydık seçimi, milletvekili muhabbeti konuşulmayacaktı. Kaybettik, şimdi 'Siz bize oy vermediniz?' diyorlar. Nereden biliyorsunuz size oy vermediğimizi? Ben ve çevremde kim varsa oy verdi. Şimdi seçim bitmiş, kendi tarafıma laf anlatmaktan yoruldum. O nedenle herkes elini vicdanına koyacak, herkes vicdanlı olacak."

Millet İttifakı'na desteği için HDP'ye teşekkür eden Demir, "El birliğiyle Millet İttifakı kurmuşuz burada, HDP'yi de inkar etmemek lazım. HDP'li arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da sahiplendiler, oy verdiler ve destek oldular." dedi.