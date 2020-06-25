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  4. 25 Haziran 2020 14:43

Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı olay oldu

Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ''Asgari ücretlinin cebine brüt maaşının tamamı girecek'' denildi. Bazı kullancılar, ''Zamanında niye yapmadınız?'' diyerek eleştiride bulundu.

Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı olay oldu
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AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir videolu paylaşım yaptı. "Asgari ücrette arıza var" hashtag'iyle yapılan paylaşımda asgari ücretlinin maaşında yapılan kesinti eleştirildi. Partinin paylaşımına olumlu-olumsuz birçok yorum geldi.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN CEBİNE BRÜT MAAŞIN TAMAMI GİRECEK"
Elektiriği kesilen bir asgari ücretlinin yer aldığı videoda, "Evet bu işte bir arıza var. Arıza ne elektrikte ne de bu evde. Brütü 2900 lira olan asgari ücrette 600 lirayı kesip işçiye 2300 TL veren bu düzende. Ekonomide yeni bir model gelecek. Asgari ücretlinin cebine brüt maaşının tamamı girecek" ifadeleri yer aldı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
2020 yılında asgari ücret brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 2 bin 943 lirası brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşu SGK işveren primi ve 58 lira 86 kuruşu işsizlik sigortası işveren primi olmak üzere toplam 3 bin 458 lira 3 kuruş.

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ahmet davutoğlu , asgari ücret , gelecek partisi
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