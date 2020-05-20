GENAR Başkanı Aktaş: ''Yavaş ve İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu geçti''

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te 'Koronavirüs sürecinde anketler ne gösteriyor?' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Koronavirüs sadece sağlık alanında etkili oluyor diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz" diye başladı.

Selvi, GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ın değerlendirmelerine de yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

"Belki sağlık kadar ekonomi üzerinde de belirleyici oldu. Ama siyaseti de şekillendiriyor. GENAR’ın 28 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında 3 bin kişiyle yaptığı anket, koronavirüs günlerinde siyasete ışık tutuyor. Sizi rakamlara boğmadan genel eğilimi yansıtmak istiyorum.

'En beğendiğiniz siyasetçi' anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sırada yer alıyor. Yüzde 36.2’yle ilk sırada yer alan Erdoğan en yakın rakibine 4 kat fark atıyor. Türk siyaseti, Erdoğancılar ve Erdoğan karşıtları arasında kutuplaştığı için daha önceki anketlerde diğer partilerden Erdoğan’a çok destek gelmiyordu. Kendi kitlesi yüksek oranda destekliyordu. Kısmen de MHP seçmeni ilgi gösteriyordu. Bu kez diğer partilerin tabanından da bir destek gözleniyor. HDP ve Saadet Partisi tabanına özellikle dikkatinizi çekmek isterim.

GENAR Başkanı Aktaş: Bu pazar seçim olsa Cumhur İttifakı ipi göğüslüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüsle mücadele sürecindeki güçlü liderliği, onun diğer isimlerle arasını birkaç kat açmasına neden olmuş. Erdoğan, kriz yönetim kapasitesi çok yüksek bir lider. Ayrıca güçlü liderliği sayesinde milli meselelerde milleti etrafında toplamayı başarıyor. Bunu yurt dışına asker gönderdiğimiz Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekâtlarında ve Kudüs oylamasında görmüştük. Tabii sadece güçlü olmak yetmiyor. Bir de kriz yönetiminde başarılı olmak gerekiyor. Tersini düşünün. Eğer pandemi sürecinde Türkiye’nin sağlık sistemi çökseydi ne olurdu?

'Kılıçdaroğlu'na ortak çıktı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra normal olarak ikinci sırada ana muhalefet partisinin lideri olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelmesi beklenir. Ama öyle değil. Kılıçdaroğlu önceden bir-iki basamak gerideydi. Şimdi 8’inci sıraya gerilemiş. Bu süreçte Kılıçdaroğlu vahim bir hata yapmadı. O nedenle GENAR Başkanı İhsan Aktaş’ı arayıp bunun nedenini sordum. 'Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu’nun puanlarından bir kısmını çekmişler' dedi. İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu’ndan üst sıralarda yer alıyorlar.

'Erdoğan 1 Kasım öncesi havayı yakaladı'

Sadece koronavirüsle mücadele süreciyle bağlantılı mı orasını bilmiyorum, 24 Haziran seçimlerine göre AK Parti’nin oyunu 2.8 puan arttırdığı ortaya çıkıyor. Yüzde 45.4’e yükselen AK Parti ile 9.8 olan MHP’nin oyu birleştiğinde ‘cumhur ittifakı’na destek 55.2’ye tırmanıyor.

Peki bu ülkede 1 yıl önce yerel seçim oldu, AK Parti İstanbul ve Ankara’yı kaybetti, 1 yılda ne değişti? Bunu da İhsan Aktaş’a sordum. 'CHP yerel seçimde yakaladığı rüzgârı kaybetti' dedi. Bunda Erdoğan’ın yerel seçim sonrası başarılı hamlelerle rüzgârı arkasına almayı başarmasının da etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum. Diğer partilerin de desteğini alan Erdoğan’ın oy oranı ‘cumhur ittifakı’nın üstünde gözüküyor. Erdoğan, 1 Kasım seçimleri öncesindeki havayı yakaladı.

'Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun hamleleri'

Muhalefet liderlerinin de bunun farkında olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da Meral Akşener de taktik hamleler yaparak gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Akşener’den 'memleket masası' önerisi geldi. Kılıçdaroğlu’nun ekonomiye ilişkin önerileri gündem belirleyemedi ama bir erken seçim olursa İYİ Parti’ye CHP milletvekillerini gönderdiği gibi Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun partisine milletvekili verebileceğini söylemesi olumlu karşılanmadı. Güneş Motel örneğini çağrıştırdığı için aleyhine oldu.









