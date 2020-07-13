Genç Parti'nin manifestosu açıklandı

Genç Parti Türkiye'de yeniden aktif siyasete dönmek için düğmeye bastı. Genç Parti'nin manifestosu da açıklandı. İşte Genç Parti'nin açıkladığı manifesto:

SEN… BEN… BİZ… TÜRKİYE’YİZ…

YENİ BİR YARIN …..

ÇOCUK VE KADIN HAKLARI

- Türkiye’de reşit olmayan hiçbir erkek veya kız çocuğuna cinsel suiistimal yapılamayacak … tecavüz edilemeyecek … edenler .. en ağır şekilde cezalandırılacak

- Hiç bir kadına … el kalkmayacak …. Hiç bir kadın … mal muamelesi görmeyecek….

- 18 yaşının altında ki kız çocuklarının evlenmeleri yasak olacak …. Annesi veya Babasının bile rızası geçerli …. Yeterli…. olmayacak …

- Çocuklarımızı kız erkek ayrımı gözetmeksizin her türlü şiddet den ve cinsel suiistimal den koruyacağız !

- Boşanma durumunda kadın şiddet den korunacak … ve kadına acil boşanma hakki verilecek … kadın boşanmak istediği taktirde en geç 6 ay içerisinde boşanabilecek

2 yıl boyuncuda işsizlik parasına hak kazanacak …. Çocuklarımız ve kadınlarımız …. Yani çocuklarımız ve annelerimiz …. Onların bütün hakları en kararlı şekilde tesis edilecek ve korunacak ….

EKONOMİ

- İşsizlik maaşı, Emeklilik maaşı, Asgari Ücret – Euro ya endeksli olacak ve 3 ay da bir otomatik kur ayarlamasından geçecek

- Yatırım Müsrifliği sona erecek….. İsraf sona erecek…… Hırsızlık sona erecek

- Ekonomi büyütülecek; İşsizlik azalacak; Vatandaş zenginleşecek; Hırsızlık Bitecek;

Vergiler Azalacak; Vatandaş Zenginleşecek

ÖZEL PROJELER

- Doğu Güney Doğu Projesi

- Mardin Las Vegas / Macau Projesi

- Diyarbakır Borsası

- Sınır Ticaret Serbest Bölgesi

- İzmir Kripto Borsası ve Kıyı Bankacılığı Serbest Bölgesi

- Yapay Zeka Üssü Projesi

- Eskişehir

- Tekirdağ

- Samsun

DEVLET HAZİNESİNİN KORUNMASI

- Hazine Garantili, şu an zararına çalışan ‘Kamu Özel İş Birliği Projeleri’ - Kamu adına Satın alınacak ve Devlete gelir ve kar sağlayan hale getirilecek. (Yükü bende.. yani yük devlet de – kâr sende … ne güzel iş bu !) Bu projeler hazineden hırsızlık projeleridir ! Son verilecek.

GENEL AF

- Çocuk Kadın istismarı, cinayet ve cinayete sebep olanlar hariç, Genel Af

- Düşünce Suçları diye bir suç tarifi kalmayacak

- Terör, Çete, Casusluk gibi genel kavramlar ile suçlamalara SON verilecek

- İddianamesiz tutuklamalara SON verilecek

CUMHURİYETİN KORUNMASI

- Şahsi menfaatlere dayalı YAP - BOZ tahtası yönetim şekli durdurulacak Türkiye’nin hukuki ve siyasi yapısı FABRIKA AYARLARINA dönerek düzeltilecek

DIŞ SİYASET

- Suriye de Birleşmiş Milletler sınırları çerçevesinde, Suriye’nin BM tarafından tanınan resmi hükûmeti ile Sulh ve barış yapılacaktır, karşılıklı güvenlik sağlanacaktır.

- Rusya ile oluşmuş yakın ve sıcak kardeşlik ilişkileri devam ettirilerek daha da genişletilecektir.

- ABD ile olan mevcut ve uzun yıllara dayanan, derin dostluk, stratejik ortaklık her alanda devam ettirilecektir.

- Avrupa Birliği bir medeniyet seviyesidir, bir refah seviyesidir, her türlü konuda en kısa zamanda en büyük gayret gösterilerek işbirliği içeresinde sorunların giderilmesi sağlanacaktır. Bu çerçevede özellikle Almanya ve Fransa ile mevcut olan ekonomik ve sosyal bağlar en üst seviyeye çıkartılacaktır.

FUTBOL NAKLEN YAYIN

Futbol Maçları Şifresiz kanallardan açık yayınlanacak.

GENÇ GELECEK PROJESİ

Türkiye Varlık Fonu

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin EN KIYMETLİ Şirketleri… Varlıkları, Türkiye Varlık Fonuna Konuldu… Amaç evdeki ‘son gümüş çatal bıçağı’ satıp israfı ve hırsızlığı finanse etmek…..

Genç Parti Varlık Fonunun, Türkiye’nin Milli Servetinin İsraf ve Hırsızlık ile heba edilmesine… yok edilmesine SONUNA KADAR BUNA KARŞIDIR.

Peki nedir bu Türkiye Varlık Fonundaki Servet?

Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Vatandaşlarına ait olan servettir. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının MALI VE MÜLKÜDÜR !

Türkiye Varlık Fonu – İstanbul Borsasında hisseleri bazında kotasyona girecektir YANI HALKA ACILACAKDIR.

Hisseleri en az 70 Milyar Euro değerinde olan Varlık Fonunun, % 45 hissesi tüm Gençlerimize, yani 18 ila 40 yas arsındaki Gençlerimize …..Kadın…. Erkek… gözetmeksizin … hisse senetleri bedelsiz dağıtılacaktır.

Bu Türkiye’nin Milli Serveti…. Gençlerimiz Arasında (devamlılık arz edecek şekilde, yeni nesileride de kapsayacak şekilde) eşit paylaşılacaktır !

Bu Hisse senetleri İŞ ve AŞ derdinde olan tüm Gençlerimiz için … Bir Hayat Sermayesi Olacaktır…..

BU DEVLETİN GENÇLERE OLAN SORUMLULUĞUDUR

GENÇLERİMİZİN ŞEHİT olmasını isterken onları aç ve işsiz bırakamazsın…

