  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Gençler istedi, Bakan Akar, Erdoğan'ı aradı

Gençler istedi, Bakan Akar, Erdoğan'ı aradı

Gençler istedi, Bakan Akar, Erdoğan'ı aradı
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı Akar Çanakkale'de 'İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti'ye programında salondan yükselen "Reis'i ara" sloganları sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan'ın gençlere tavsiyesi bu oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gençlerle bir araya geldiği programda, ‘Reis’i ara’ sloganlarını üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak gençlerle görüştürdü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti’nin Çanakkale Gençlik Merkezi’ndeki, “İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti”ye programına katıldı. Gençlerle bir araya gelen, onların sorularını yanıtlayan Bakan Akar, salondakilerin “Reis’i ara” sloganlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı.

 Bakan Akar ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gençlere hitap etti. Programa katılan gençlere sevgilerini ileterek sözlerine başlayan Erdoğan, şunları söyledi:

“Buluşmanın Çanakkale için yeni bir dirilişe, uyanışa vesile olmasını diliyorum. Dönemimiz içinde, 20 yılda Çanakkale, AK Parti iktidarı ile Cumhur İttifakı ile çok ciddi yatırımlara şahit oldu. Bunun da taç noktasındaki en önemli yatırımı 1915 Çanakkale Köprüsü olmuştur. Bu köprü ile Avrupa, Asya birbirine çok daha farklı bir şekilde bağlanmıştır. Feribotlarla orada yaşanan çileleri gayet iyi bilen biri olarak Çanakkaleli kardeşlerim artık 2023’te özellikle sadece şu köprüyü, İzmir yollarını anlatsalar yeter. Alt yapısı ile üst yapısı ile Çanakkale ‘yol medeniyettir’ diyenlerin en önemli zenginliğidir.”

 Sözlerinin sonunda gençlere bir kez daha selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.

 

Etiketler ak parti z kuşağı ilk oyum ak parti'ye ilk oyum erdoğan'a çanakkale hulusi akar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Soğuk havalara devam! Meteoroloji'den kar uyarısı geldi
Dev fuhuş operasyonu; ayrıntılar mide bulandırdı
Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
Muslera çılgına döndü; hakemin üstüne yürüdü
Akşener'e soruldu: ''İmamoğlu veya Yavaş aday olursa destekleyecek misiniz ?''
Kılıçdaroğlu'nun yeni vizyon kadrosu belli oldu
Asgari ücretteki son 10 yıldaki erime gözler önüne serildi
Esad, Erdoğanla görüşmeyi reddetti
EYT'de kıdem tazminatı kredisinin ayrıntıları belli oldu
Aldatan sevgilisinden aldığı intikam infial yarattı!