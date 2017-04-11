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  1. 11 Nisan 2017 19:23

Gökçek yeni anket sonuçlarını açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, yeni anket sonuçlarını açıkladı.

Gökçek yeni anket sonuçlarını açıkladı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 10 bin 600 kişinin katıldığı son anketinde "evet" oylarının yüzde 58,64'e yükseldiğini açıkladı.

Twitter'ı aktif kullanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Gökçek, referandumla ilgili yaptığı anketi açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkent'te 16 Nisan referandumuna ilişkin yapılan son anket sonuçlarını açıkladı.Gökçek, 10 bin 600 kişinin katıldığı son anketinde "evet" oylarının yüzde 58,64'e yükseldiğini belirtti.

TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Türkiye'deki yerel ve genel seçimler başta olmak üzere referandumlara ilişkin düzenlediği anketlerle sonuçlara en yakın tahminleri yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, 16 Nisan referandum sonucuna ilişkin de yaptırdığı son anketi Twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.

YÜZDE 58.64 ÇIKTI

Gökçek, anket sonuçlarına ilişkin, "Ankara'da dün yaptığımız 10 bin 600 kişilik anket sonuçları: 'Evet' 58.64, 'hayır' 41.36 not edin bir kenara. İnşallah seçimden sonra görüşürüz" paylaşımını yaptı.

anket , gökçek , hayır , evet