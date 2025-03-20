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Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''CHP'ye kayyum atanabilir''

Gündeme bomba gibi düşen iddia: ''CHP'ye kayyum atanabilir''
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Türkiye Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İBB'ye kayyum atanıp atanmayacağını tartışırken, gazeteci Fatih Atik CHP'ye de kayyum atanabileceğini öne sürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İBB'ye kayyum atanıp atanmayacağı tartışılmaya devam ederken olay açıklama TGRT Haber Ankara Temsilcisi gazeteci Fatih Atik'ten geldi.

Atik katıldığı canlı yayında “Mahkeme devam ederken CHP'ye kayyum kararı alınabilir. Ancak böyle bir süreçte CHP Olağanüstü Kurultay kararı alırsa dava düşer” dedi.

İşte Atik'in açıklamaları:

“Bu söyleyeceğim bilgi net. Kayyum kararı alınsa bile CHP’ye olağanüstü Kurultay yapılarak yönetimin değiştirilmesi kararı alınabilir. Savcılık ve mahkeme makamlarına bu bilgiyi net olarak sordum. Eğer böyle bir süreç yürürse ve bu sürede de CHP kendisi olağanüstü Kurultay kararı alırsa dava konusuz kalıyor ve düşüyor. Yani CHP'nin bir olağanüstü Kurultay kararı tamamen süreci sıfırlayabilir."

Etiketler CHP Fatih Atik kayyum chp'ye kayyum özgür özel kemal kılıçdaroğlu istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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