Günün kulis bombası: Hayrunnisa Gül siyasete giriyor!

Partileşmesi yılan hikayesine dönen Ali Babacan önderliğindeki oluşum ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Babacan'ın çalışma ekibinde yer alan bir ismin aktardığına göre, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül, yeni partinin Kurucular Kurulu'nda yer alacak.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre Babacan'a yakın kaynak, tüzük çalışmasında sona gelindiğini ve parti tüzüğünü Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç'ın yazdığını belirtirken, Şubat ayı içerisinde yeni partinin kamuoyuna ilan edileceğini kaydetti.

Çalışmalarının 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün desteği ile sürdüğünü belirten Babacan'ın çalışma ekibi içerisinde yer alan isim, "Abdullah bey gibi Hayrunnisa hanım da, kuracağımızı partiyi çok önemsiyor. Yeni partide yer almaya sıcak bakıyor. Yapılan son değerlendirmelerde kurucular arasında yer alması kararlaştırıldı. Bu, sayın Abdullah Gül'e de bir vefa göstergesi olacak" ifadelerini kullandı.

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