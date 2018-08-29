Gürsel Tekin: ''Türk Telekom için hükümeti uyarmıştım''

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin bankaların ortak olduğu özel amaçlı şirkete (SPV) devrine izin verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk Telekom'dayüzde 55 hissesi bulunan OTAŞ'ın Türk Telekom'a kredi veren bankalar tarafından oluşturulacak bir ortak girişim şirketine devredilmesini onayladı. Buna göre OTAŞ hisseleri bankaların kuracağı şirkete geçecek.

Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası, OTAŞ'ın kendilerinden aldığı krediyi geri ödeyememesi üzerine Türk Telekom’daki yüzde 55 OTAŞ hissesini devralmak için geçtiğimiz ay Rekabet Kurumu’na başvurmuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bundan 2 yıl önce bu konuyla ilgili olarak AK Parti Hükümeti'ni uyardığını söyledi.

CHP'li Tekin Twitter hesabından Halk TV ekranlarında 18 Ekim 2016'da katıldığı programdaki söylediklerini paylaştı.

İşte o paylaşım: