HDP seçim çağrısını yineledi

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TBMM’de düzenlediği haftalık basın toplantısında iktidara tekrar seçim çağrısı yaptı. Öncelikle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne değinen Oluç, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre 2019’un ilk 10 ayında 383 kadın erkekler tarafından öldürülmüş. Ekim ayında ise 36 kadın, büyük bir kısmı eşleri veya aile bireyleri tarafından katledilmiş. Toplamda 2018’e baktığımızda bu sayı 440’u bulmuş. Yani kadın cinayetleri açısından son derece vahim bir tablo ortada. Hiçbir çağdaş ülkede, hukukun üstünlüğünün olduğu, demokrasinin işlediği hiçbir ülkede böyle bir tabloyla karşı karşıya kalınmıyor” dedi.

Yerine kayyım atanan ve tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanımız Selçuk Mızraklı ile gizli tanık ifadesini hatırlatan Oluç, “Biliyorsunuz gizli tanığın iddialardan bir tanesi cerrah olan Selçuk Mızraklı’nın bir kamu hastanesinde ameliyat yaptığı, bir hastanın bağırsaklarını kestiği ve ertesi gün de o hastanın yürüyerek hastaneden çıktığıydı. Bu, tıptan biraz anlayan birinin, hatta bırakın tıptan anlayanı, bir çocuğun anlayabileceği bir yalandı. Fakat bu yalanın bir belgesi de ortaya çıktı” dedi.

‘MIZRAKLI YALAN İFADELERLE CEZAEVİNE ATILDI’

Oluç, şöyle devam etti: “Dosyadaki kısıtlılık kararı kalkınca, avukatlar SGK kayıtlarını inceledi ve gizli tanığın Mızraklı’nın ‘kamu kuruluşunda çalışırken ameliyat etti’ dediği hastayla ilgili verdiği dönem tarihi ‘ya 2012 sonu ya da 2013’ün başı’ idi. Fakat ortaya çıktı ki bu gizli tanık 15 Eylül 2011’de sözü edilen hastanede çalışmaya başlamış, 2 Mart 2012’de de hastaneyle ilişiği kesilmiş. Yani 2012 sonu ya da 2013 başı dediği tarih zaten Mızraklı’nın hastanede çalıştığı bir tarih değil. Yalan ikinci kez ortaya çıktı. Ama Selçuk Mızraklı bugün Kayseri Bünyan Cezaevi’nde tutukludur. Yalanlara dayalı gizli tanık ifadeleriyle bir iddianame düzenleyip Selçuk Mızraklı’yı cezaevine atmış olan İçişleri Bakanlığıdır. Elbette ki Adalet Bakanlığı’na bağlı çalışan hakim ve savcıların bu kepazeliğe yol vermelerine de bir kez daha işaret etmek gerekir.”

‘İKTİDARIN MEŞRUİYETİ ORTADAN KALKTI’

“Birincisi kayyım atamaları ile yerel seçimleri, özellikle bizim kazandığımız belediyelerdeki seçimlerin sonuçlarını yok saymak, halkın iradesini gasp etmek, seçim iradesini gasp etmek, sandık hukukunu ve adaletini yok saymak konusunda atılan adımlar, yerel seçimlerle ilgili bir kez daha vurgulayalım ki bu iktidarın demokratik meşruiyetinin tamamen ortadan kalktığını göstermektedir. İkincisi, ekonomide hiçbir şey çizmeye çalıştıkları pembe tablolar gibi değildir. 2019 bütçe açığının vardığı nokta bellidir, rakamlar ortadadır. Daha yeni, geçtiğimiz hafta genel kurulda 2019 bütçesi için ek borçlanma yetkisi verildi Cumhurbaşkanına, 70 milyar lira. Bu bile aslında ekonomide ne kadar büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığının en açık göstergesidir. Boşalmış kasaları doldurmak için ardı ardına vergi yasaları çıkarmaktadırlar.”

‘MECLİS KURUCU MECLİS GİBİ ÇALIŞMALI’

“Biz diyoruz ki erken seçim demokratik meşruiyetini yitirmiş olan iktidar açısından, eğer hakikaten halkın desteğini alıp almadığını test etmek istiyorsa başvurulacak en iyi kamuoyu yoklamasıdır. Önümüzdeki yıl meclisin 100’üncü yıldır. 100’üncü yılda Meclis yeniden yürütme karşısındaki gücüne sahip olmalıdır. 100’üncü yılında Meclis yürütmenin tahakkümünden kurtulmalıdır. 100’üncü yılında Meclis adeta bir kurucu Meclis gibi çalışıp Türkiye’de yeniden yürütme karşısındaki güçlü bir parlamenter demokrasiyi sağlayacak güçlü bir yerel demokrasi için adım atacak iradeye sahip olmalıdır. Halkın iradesinden korkmuyorsanız halkı dibi görünmeyen kuyular olarak değerlendirmiyorsanız suları hiç bulandırmayın gelin bu konuda adım atın ve bir an evvel halkın iradesinin ortaya çıkmasını hep birlikte sağlayalım.”