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  4. 10 Haziran 2017 14:55

HDP Sözcüsü Baydemir hakkında fezleke

HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Baydemir hakkında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında "görevi kötüye kullanma" suçundan fezleke hazırlandı.

HDP Sözcüsü Baydemir hakkında fezleke
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HDP Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında "görevi kötüye kullanma" suçundan hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığına gönderildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 5 yıl önce Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olan Baydemir tarafından merkez Kayapınar ilçesindeki kültürevinin 10 yıl boyunca bedelsiz bir derneğe verilmesine ilişkin yapılan protokolün bazı maddelerinin, Anayasa'ya aykırı olduğu belirtildi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Baydemir'in dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Baydemir'in halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip olduğu kaydedilen fezlekede, belirtilen suçtan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığın kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği ifade edildi.

Osman Baydemir'in dokunulmazlığının kaldırılması halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılacak.

AA

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