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HDP'den Kılıçdaroğlu açıklaması

HDP'den Kılıçdaroğlu açıklaması
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, FOX TV canlı yayınında, "Kılıçdaroğlu geldiğinde somut yol haritası üzerinde konuşacağız sonrasında da aday çıkarıp çıkarılmaması yönündeki kararı yetkili organlarımız ve ittifakımızla değerlendireceğiz" dedi.

Fox TV’de Çalar Saat programında İlker Karagöz’ün sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Sancar, “Böyle bir belirsizliğin seçmenlere yaşatılması kabul edilebilir değil, YSK seçim takvimini açıkladıktan sonra hukukçularımızla değerlendireceğiz süreci uzatmadan başvurumuzu yapacağız” ifadelerini kullandı.

 Sancar şunları kaydetti:

"Daha önce açıkladığımız gibi parlamento seçimlerine kendi ittifaklarımızla gideceğiz ama masayla ayrı bir görüşmemiz söz konusu değil. muhatabımız Kılıçdaroğlu.

Böyle bir beklentimiz yok, bu tartışmanın içine çekilmeyi bile geçersiz manevra olarak görüyoruz.

Bize şu an ulaşan bir randevu talebi yok. Kılıçdaroğlu geldiğinde somut yol haritası üzerinde konuşacağız sonrasında da aday çıkarıp çıkarılmaması yönündeki kararı yetkili organlarımız ve ittifakımızla değerlendireceğiz."

Etiketler HDP Eş Genel Başkanı hdp Mithat Sancar Kılıçdaroğlu kemal kılıçdaroğlu
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