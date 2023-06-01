HDP'den Selahattin Demirtaş'a ret!

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ilk tur için cumhurbaşkanı adayı olmak için partisine talepte bulunduğunu ama bunun gerekçesiz şekilde reddettiğini açıkladı.

Cezaevinde tutuklu bulunan ve aktif siyaseti bıraktığını açıklayan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bırakacağını açıkladı. Demirtaş cezaevinde verdiği söyleşisinde, "Ben HDP’liyim ve öyle de kalmaya devam edeceğim. Bunu herkesin iyi bilmesini istiyorum" dedi.

Önceki gün kaleme aldığı yazıyla partisinin seçimdeki gerileyişine dair tespitlerde bulunan Demirtaş, aktif politikayı bıraktığını duyurmuştu.

Demirtaş, Artı Gerçek’ten İrfan Aktan’ın sorularını yanıtlarken "Emek ve Özgürlük İttifakı, aday çıkarmama kararını nasıl aldı? O süreçte ne tür tartışmalar yaşandı? Sizin görüşünüz, öneriniz ne yöndeydi?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Demirtaş, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları başlamadan önce ben genel merkezimize, cumhurbaşkanı adayı olmaya hazır olduğumu ve seçimi ikinci tura bırakıp o aşamada demokratik hamlelerle daha fazla katkı sunabileceğimizi belirttim. Ayrıca, benim adaylığım partimizin de oy oranını artırabilir dedim. Aslında siyasi yasağım yoktu ama ola ki Yüksek Seçim Kurulu adaylığımı reddetse bile sonrasında çıkaracağımız adayın tabanımızın sahiplenmesinin daha kolay olacağını belirttim. Fakat bu önerim, herhangi bir gerekçe sunulmadan reddedildi. Gerekçesini halen bilmiyorum. Bu tartışmalar sürerken deprem oldu ve sonrasında aday çıkarmamaya doğru evrildi süreç. Bu karar da Genel Merkez ve ittifak bileşenlerince ortak alındı. Bana da öncesinde bilgi verildi, elbette bu kararın arkasında durduk." dedi.