HDP'den skandal hamle

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifini TBMM'ye sundu.

HDP, Ermeni Soykırımı veya 1915 olaylarındaki 'soykırımın' tanınması için Meclis'e teklif götürdü.

Paylan, 1915'teki Ermeni soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

HDP, Ermeni soykırımı ile ilgili bir provokasyona imza attı.

HDP’li Garo Paylan, "Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Paylan, teklife ilişkin yaptığı açıklamada, "Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

"TALAT, ENVER VE CEMAL PAŞA İSİMLERİ MEYDANLARDA KULLANILMASIN"

HDP'li Paylan, Talat, Enver ve Cemal Paşa isimlerinin meydanlarda kullanılmamasını da teklif ettiklerini söyledi.