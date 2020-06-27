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  4. 27 Haziran 2020 16:13

HDP'li 3 vekil koronavirüse yakalandı

HDP'den yapılan açıklamada, "Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir. " denildi.

HDP'li 3 vekil koronavirüse yakalandı
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Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Daha önce de açıkladığımız gibi Grup salonumuzun da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğu hafta başında tespit edilmiştir. Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alınmıştır. 

Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir. 

Yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz. "

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