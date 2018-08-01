HDP'li Barış Atay ''şehit'' demedi, ''terör'' demedi

PKK'nın asker eşi ve 11 aylık bebeğini katlediği hain saldırı sonrası HDP'li vekillerden saldırıyla ilgili açıklama geldi. HDP Hatay Milletvekili Barış Atay, "Bir anne ve bebeğinin öldürülmesi; kim yapmış olursa olsun, ne açıklama yapılmaya çalışılırsa çalışılsın, asla kabul edilemez" dedi. HDP'li vekillerin açıklamalarında hiçbirinin "PKK" ve "Terör örgütü" ifadelerini yan yana kullanmaması dikkat çekti.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay da, 'şiddet nereden gelirse gelsin karşı koyacağını' belirttiği mesajında şunları söyledi, "Bir anne ve bebeğinin öldürülmesi; kim yapmış olursa olsun, ne açıklama yapılmaya çalışılırsa çalışılsın, asla kabul edilemez. Saldırıyı kınıyor, faillerin bir an önce bulunmasını diliyorum. Şiddet nereden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceğim. Hepimizin başı sağolsun"

Bir anne ve bebeğinin öldürülmesi; kim yapmış olursa olsun, ne açıklama yapılmaya çalışılırsa çalışılsın, asla kabul edilemez. Saldırıyı kınıyor, faillerin bir an önce bulunmasını diliyorum. Şiddet nereden gelirse gelsin karşısında durmaya devam edeceğim. Hepimizin başı sağolsun. — Barış Atay (@barisatay) 1 Ağustos 2018

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