HDP'li Buldan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifa çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a istifa çağrısında bulundu.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, deprem bölgesi olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklama yaptı.

11 gün geçmesine rağmen enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanların olduğunu belirten HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan "Bu iktidarda biraz vicdan, biraz yüz olsaydı, ilk iki günden sonra Cumhurbaşkanı dahil hepsinin istifa etmesi gerekirdi. Ancak onlarda ne istifa edecek yüz var, nede böyle bir vicdan var" dedi.

Buldan "Bu yaraları, bu acıları en kısa zamanda iyileştirmenin, sarmanın mücadelesini hep birlikte vereceğiz. AKP-MHP hükümetini göndermek artık bizim boynumuzun borcudur. Bu saatten sonra onları iktidardan indirmek, bizim boynumuzun borcudur. Halkımıza söz veriyoruz. Sandıklar ne zaman kurulursa kurulsun, seçimler ne zaman yapılırsa yapılsın, elbette şuan seçim tarihini konuşacak bir zamanda değiliz, ama ne zaman yapılırsa yapılsın, bu iktidarın gitmesi için halkımızla birlikte her türlü çalışmayı, sandıkta onların kaybetmesi için bu mücadeleyi yürüteceğiz." dedi.