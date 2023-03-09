HDP'nin sözlü savunma tarihi ertelendi
AYM, HDP'nin kapatma davasında sözlü savunmasının 14 Mart yerine 11 Nisan’da yapılmasına karar verdi. HDP 3 ay erteleme talep etmişti.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan davada süreç devam ediyor.
Anayasa Mahkemesi, HDP kapatma davasında sözlü savunmanın tarihini partinin talebi üzerine erteledi.
Yüksek Mahkeme, HDP’nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunmayı 11 Nisan’da yapmasını kararlaştırdı. Daha önce bu tarih 14 Mart olarak açıklanmıştı.
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