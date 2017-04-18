HSYK'nın adı HSK oluyor

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında ‘Evet’ kararının çıkmasının ardından 18 maddelik teklifteki düzenlemeler, yürürlük tarihlerine göre hayata geçirilecek.

Halk oyuna sunularak kabul edilen 6771 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’unun yürürlüğe girmesiyle en önemli düzenlemeler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda (HSYK) yaşanacak.

12 Eylül 2010’da yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla yapısı, üye sayısı ve seçim sisteminde köklü değişiklikler olan HSYK’da yine değişiklikler yapılacak. 2010’daki anayasa değişikliğiyle HSYK’nın üye sayısı 7’den 22’ye çıkarılmış, Genel Kurul ve üç daire şeklinde çalışması benimsenmişti. Yeni düzenlemeyle şu anda 22 üyeden oluşan ve üç daire halinde çalışan HSYK’nın adı ‘Hâkimler ve Savcılar Kurulu’ (HSK) olacak, 13 üyeden oluşacak ve iki daire halinde çalışacak. Kurulun başkanı yine Adalet Bakanı olacak, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun doğal üyesi sayılacak.