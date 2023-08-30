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HÜDA PAR lideri anadilde eğitim için Anayasa değişikliği istedi

HÜDA PAR lideri anadilde eğitim için Anayasa değişikliği istedi
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"Karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz ediyor" diyerek karma eğitimi hedef alan HÜDA Par lideri Yapıcıoğlu, şimdi de anadilde eğitim için Anayasa değişikliği istedi.

“Karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz ediyor” sözleriyle tartışma yaratan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, şimdi de “anadilde eğitim” istedi.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez'in haberine göre Yapıcıoğlu, önceki gün Mardin Kızıltepe’de düzenlediği basın toplantısında “anadilde eğitim” de istedi. Milli Eğitim Temel Yasası ve anayasa gereğince eğitim dilinin Türkçe dışında başka bir dilin öğretilmesine imkân vermediğini belirten Yapıcıoğlu, söz konusu anayasal anlayışın doğru olmadığını vurgulayarak “Bir memlekette farklı dilleri konuşan insanlar birlikte yaşıyorsa anadilinin onun tarafından öğrenilmesinin önündeki anayasal engeller kaldırılmalı” dedi. “Anayasayı düzenlerken bu hususlar da konuşulacaktır” diyen Yapıcıoğlu, “Herkesin kendisine göre talepleri, kırmızı çizgileri olabilir. Ama bu kırmızı çizgiler masanın üzerinde olursa siyasi partiler bir araya gelip yeni anayasayı tartışamıyor. Herkesin kırmızı çizgileri cebinde olsun. Kimse tek başına anayasayı kaleme alıp ‘Bu benim metnim, gelin buna destek verin’ demesin” ifadelerini kullandı.

 

Cumhuriyet

Etiketler Zekeriya Yapıcıoğlu karma eğitim anadilde eğitim anayasa değişikliği
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