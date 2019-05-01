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  4. 01 Mayıs 2019 22:45

''Hükümet iğneden ipliğe zam yapacak''

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, cep telefonlarına yapılan ÖTV zamlarından sonra başka ürünlere de zam geleceğini açıkladı.

''Hükümet iğneden ipliğe zam yapacak''
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Cep telefonlarına gelen son zamların ardından İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Cep telefonlarına gelen son zamların ardından İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 

Cep telefonlarının özel tüketim vergisine değinen Yokuş, “Cep telefonlarının özel tüketim vergisi yüzde 20 ‘den fazla ( ÖTV) artırıldı . Hükümet yakın bir gelecekte iğneden ipliğe zam yapacak. Başka bir seçeneği de yok. Ekonomi tepe taklak gidiyor” ifadelerini kullandı.

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