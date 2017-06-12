Hükümetten bedelli askerlik ile ilgili flaş açıklama

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü'nde saat 12.30'da toplandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, toplantı sonrası açıklama yaptı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

BEDELLİ ASKERLİK

''Bedelli askerlik meselesi sosyal medyanın en fazla devreye girdiği alanlardan birisidir. Şu aşamada henüz Bakanlar Kurulu'na gelmiş olan böyle bir teklif yoktur.

FETÖ SORUŞTURMALARI

Kontrollü darbe teşebbüsü lafını söylemek 15 Temmuz darbecilerine verilecek en büyük destektir. Kontrollü darbe demek millete haksızlık. Tabii ki bu darbe çok farklı ayaklarının olduğu açıktır. Ümit ediyoruz ki bu davalar sulandırılmadan içerikleri bozulmadan sonuna kadar gidilir siyasi ayağı da dahil olmak üzere bu sonucu aldık diye milletin karşısına çıkmak mümkün olur.

KUZEY IRAK'IN ''BAĞIMSIZLIK REFERANDUMU'' KARARI

Bizim temel tezimiz Irak'ın toprak bütünlüğünün sağlanmasıdır. Kuzey Irak'ta yapılacak bir bağımsızlık referandumunun, zaten paramparça olmuş, siyasi sorunları içinden çıkılmaz hale gelmiş olan bölgede karışıklıkların daha fazla artmasına neden olmaktan, istikrarsızlığı artırmaktan başka bir sonuç sağlamayacağını biliyoruz. Dolayısıyla Kuzey Irak'taki yöneticilerin bu konuyu bir kere daha gözden geçirmelerini, sadece Kuzey Irak için söylemiyorum, bölgedeki bütün siyasal aktörlerin de atacakları bütün adımlarda on düşünüp bir adım atmalarının daha doğru bir yol olduğunu düşünüyorum.

AİHM'İN KHK KARARI

AİHM'in verdiği karar şu aşamada doğru bir karardır. OHAL Komisyonu'nda zannediyorum temmuz başı itibarıyla başvurulara bakılmaya başlanacaktır. Süreç başlamıştır.''

Erdoğan'dan flaş bedelli askerlik yorumu