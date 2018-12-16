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  4. 16 Aralık 2018 11:35

Hulusi Akar'dan dikkat çeken terör mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, terörle mücadele hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Hulusi Akar'dan dikkat çeken terör mesajı
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Milli Savunma Bakanı Akar, terörle mücadele konusu hakkında açıklamalar yaptı. Akar, "Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı" dedi.

Akar yaptığı açıklamada, "Kararlı mücadele sonucu terör örgütünde ciddi kırılmalar meydana geldi, terör faaliyetleri son derece kısıtlandı. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun (terör örgütü) tamamını etkisiz hale getirecek bir noktaya gelinecektir. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, 'mavi vatan'da hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğiz" dedi.

AA

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