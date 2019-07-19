İBB İştirakleri Genel Müdürleri Hayri Baraçlı'yı yalanladı !

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştirakleri Genel Müdürleri istifalarına ilişkin basın açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada, “18.07.2019 tarihi itibari ile İştirak Şirketleri Genel Müdürleri olarak yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ederek, yönetim kurullarından iş sözleşmelerimizin feshini talep ettik” denildi. Açıklama ile daha önce Hayri Baraçlı'nın yaptığı açıklamayı da yalanlamış oldu. İBB eski Genel Sekreteri Hayri Baraçlı istifa ettikten sonra İBB iştiraklerindeki Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin kendiliğinden sona erdiğini belirterek, tekraren istifa etmesinin hukuken anlamsız olduğunu öne sürmüştü.

BÜTÜN BİLGİLERİ TESLİM ETTİK İDDİASI

İBB tarafından yapılan yazılı açıklamada “İBB İştirak Şirketleri Genel Müdürleri olarak öncelikle belirtmek isteriz ki, İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra İştirak Şirketleri ile ilgili tüm bilgiler hem Sayın Başkana, hem İBB üst yönetimine, hem de Başkanlık Danışmanlarına çeşitli sunumlarla (her türlü mali tablo ve faaliyetlere ilişkin bilgi-belge, bilgi notları ve raporlarla) iştirak şirketi yöneticileri ve ilgililer tarafından son derece şeffaf ve ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır." iddiasında bulunuldu.

İBB İştirak Şirketlerinin tamamında Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı için tüm çalışmaların yapıldığı belirtilen açıklamada, "18.07.2019 tarihi itibari ile İştirak Şirketleri Genel Müdürleri olarak yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ederek, yönetim kurullarından iş sözleşmelerimizin feshini talep ettik.

Mevcut yönetimin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbul’a ve İstanbullulara hizmet adına tüm bilgi ve birikimlerimizi paylaşabileceğimizi özellikle belirtmek isteriz" denildi.