İBB Meclisi'nde ''haddini bil'' gerginliği !

Geçtiğimiz hafta CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında TBMM Genel Kurulu’nda çıkan ‘had bildirme’ gerginliği İBB Meclis oturumuna da yansıdı.

Oturumda gündem dışı söz alan AK Parti'li Meclis üyesi Solmaz Kıran’ın, Özkoç’u kınayan konuşması salondaki tansiyonu yükseltti.

Kıran'ın 28 Şubat ve türban özgürlüğü ile ilgili sözleri üzerine AK Partili ve CHP'li Meclis üyeleri arasında sözlü tartışma başladı.

Tartışma büyüyünce oturuma 5 dakikalık ara verildi. Oturum aranın ardından yeniden başladı

NE OLMUŞTU?

TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında “haddini bil” tartışması yaşanmıştı.

AK Partili Özlem Zengin, AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 öncesinde yazar kasaların atıldığını, susuzluğun, yoklukların, yasakların olduğunu söylemiş “17 yıldır da sizin kazanmanıza imkan vermeyen senaryoları burada sıraladınız. Dış politika diyorsunuz ya; Bülent Ecevit değil miydi Clinton'un karşısında el pençe duran? Geldiğimiz seviyeye baktığımızda bunları söylerken biraz haya etmek lazım” demişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise Zengin'in eski Başbakanlardan Bülent Ecevit'e yönelik sözlerini kınamış ve “Bu kadar yakışıksız, seviyesiz bir grup başkanvekilinin konuşması gerçekten utanç vericidir. Sayın Ecevit'in nezaketini bilenler biliyor. Bu ithamlarda bulunanların haddini bilerek konuşması gerekiyor. Bu ülkede şehitler için toplanan paranın üzerine oturan bir anlayışın hâlâ kendisini övüyor olmasından hicap duyuyoruz.” diye karşılık vermişti.

Özlem Zengin’in “Hiç kimseden nasıl konuşacağım konusunda nasihat alacak değilim, bu üslubu reddediyorum” çıkışına Özkoç tekrar söz alarak, “Bülent Ecevit'le ilgili konuşmak sizin haddiniz değildir… Lütfen bu hanımefendiye haddini bildirin Sayın Başkan” diye tepki göstermişti.

CHP’li Özkoç daha sonra özür dilemişti.

Meclis’te yaşanan “haddini bil” polemiğini AK Parti cephesi, 1999’daki “Merve Kavakçı hadisesi”ne dayandırmış ve CHP’lileri “28 Şubat’taki gibi davranmakla” suçlamışlardı.