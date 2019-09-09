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  4. 09 Eylül 2019 14:49

İBB Meclisi'nde tartışma: ''Gezi Direnişi'' diyeceksiniz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde "Gezi Olayları" tartışması çıktı.

İBB Meclisi'nde tartışma: ''Gezi Direnişi'' diyeceksiniz
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23 Haziran seçiminin ardından Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, tatilin ardından aylık toplantılara başladı. Toplantıda konuşan CHP Grup Başkan Vekili Doğan Subaşı, Gezi Direnişi'nden bahsedilirken AKP'li vekillerin 'Gezi olayları' demesi üzerine " Siz Gezi'den öyle olay molay diye söz edemezsiniz. Gezi Direnişi diyeceksiniz. Gezi, olay değildir. Türkiye'nin 81 ilinin 80'inde insanlar sokağa çıktı, dünya tarihinde böyle bir direniş görülmedi." diyerek tepki gösterdi.

meclis , ibb , gezi direnişi
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