İBB'ye kayyum mu atanacak ? Özel resti çekti

CHP lideri Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum atama hazırlığı olduğuna dair iddialara "Buna kimse ne ekonomik olarak ne siyaseten hiçbir şekilde cesaret edemez" diyerek yanıt verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın reddedilmesinin ardından "Bizi hasta etmeye çalıştılar. Bünyeye mikrop sokmaya çalıştılar. CHP ne hastalandı, ne güç kaybetti ne de bu mikropları kabul etti" dedi.

Özel açıklamaları sırasında kendisine yöneltilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kayyum atanma ihtimali iddialarıyla ilgili soruya ise buna ne ekonomik ne de siyasi olarak cesaret edilemeyeceğini söyledi.