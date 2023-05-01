İbrahim Tatlıses'in kızından dikkat çeken ''seçim'' mesajı

5 kez AK Parti'den milletvekili aday adayı olup listelerde yer bulamayan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Melek Zübeyde Akkaş'ın 'Millet İttifakı' paylaşımı dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini sık sık dile getirmesiyle bilinen 'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş'ın kızı olan Melek Zübeyde Akkaş sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.



Akkaş, Instagram'dan yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş'ın yer aldığı montajlı bir fotoğrafı paylaştı. Ünlü sanatçının kızı, paylaşımına "Geliyorlar" notunu düştü.