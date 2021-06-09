İcra ve İflas Yasası TBMM’de kabul edildi

İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM'de kabul edildi.

Kabul edilen yasa ile; konkordato kurumu daha işlevsel hale getirilecek. İflas tasfiyesi daha etkin şekilde yürütülecek. Tazminat hesaplamalarında, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak. Yasası ile birlikte tazminat hesaplamalarında, değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkate alınacak.