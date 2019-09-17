İdam geliyor mu ? AK Partili isimden yargı paketi açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, hazırlanan yargı paketinde idam cezasına ilişkin düzenleme olmayacağını söyledi.

Meclis'in yeni döneminde gündeme gelecek olan yargı paketinde idam cezasına ilikin düzenleme olmayacak...

Açıklama AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan geldi. NTV'ye konuşan Bostancı, yargı paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1 Ekim’de açılacak Meclis'te ilk gündemin yargı paketi olacağını söyleyen Bostancı,“Yargı paketine ilişkin iç çalışmamızı bitirmeye çalışıyoruz. 2 ya da 3 gün içinde kendi iç bünyemizdeki çalışmayı tamamlarız" dedi.

"ORTAK KONSENSUSLA GEÇMESİNDEN YANAYIZ"

Bostancı, çalışmayı netleştirerek gelecek hafta muhalefete sunmayı planladıklarını söyleyerek "Yargı paketine ilişkin muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak konsensusla paketin geçmesinden yanayız" diye konuştu.

EYLÜL SONU MECLİS'TE

Yargı paketi çalışmasını eylül ayı içinde bitirmek istediklerini belirten Bostancı, "13 gün var, 13 günde bitirmeyi planlıyoruz” sonrasında teklif Meclis Başkanlığına sunulacak" ifadelerini kullandı.

Bostancı, yargı paketinde idam cezasına ilişkin bir düzenleme ise olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis'ten geçmesi durumunda idam düzenlemesini onaylayacağını söylemişti.

"CEZALARIN İNFAZINDA ORTAK MUTABAKAT UMUYORUZ"

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısındaki fazlalığa da değinen Bostancı, "Cezaevlerindeki insan sayısı 300 bine ulaşmış görünüyor. Cezaların infazına ilişkin Meclis'te bu konuda ortak mutabakatın çıkmasını umuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

YARGI PAKETİ NELER GETİRİYOR?

Yeni yargı paketiyle 5 yılın altında cezaları istinafta kesinleşenlerin de Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunabilmesinin önü açılıyor. Bu düzenlemenin 30 bin kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Yeni düzenlemede tutuklamalara karşı savcılara daha fazla yetki verilmesi de öngörülüyor. Yeni yargı paketinde avukatlara "yeşil pasaport" verilmesine yönelik de düzenleme yer alacak.

Düzenlemeyle çiftlerin anlaşmazlıkları halinde çocukların haczedilmesi uygulaması da artık mümkün olmayacak.