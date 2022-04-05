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İddialarla ilgili jet açıklama: Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

İddialarla ilgili jet açıklama: Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Sosyal medyada konuşulan "Mansur Yavaş aday olacak" iddiası üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken muhalefetin adayı konusunda ortaya farklı isimler atılıyor. Son olarak cumhurbaşkanı adaylığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

 "HİÇBİR İLGİMİZ BULUNMAMAKTA"
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, "Bazı sosyal medya hesapları ve haber sitelerinde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkında spekülatif haberler yer almaktadır. Bu haberlerle hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.

 "HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Gültekin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim derdimiz, gece-gündüz demeden çalışarak Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek, üretimi artırmak ve hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağlamaktır. Hemşehrilerimize şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir şekilde hizmet etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Etiketler mansur yavaş aday iddia yanıt
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