İki yeni KHK yayımlandı! Kamuda büyük ihraç dalgası

Olağanüstü hal kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar ve göreve iade edilenlere ilişkin listelerin de bulunduğu 689 ve 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; 3974 kişi kamudan ihraç edilirken, 731 kamu personeli ise görevine iade edildi.

OHAL kapsamında yayımlanan 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 18 vakıf, 14 dernek ve 13 sağlık kuruluşu kapatıldı.

OHAL kapsamında yayımlanan 689 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan ve yurt dışında burslu öğrenim gören 59 kişinin öğrencilikle ilişiği kesildi.

OHAL kapsamında yayımlanan 690 Sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"PİLOT SUBAYLARIN" İBARESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR"

Kararnamede, "926 sayılı Kanunun ek geçici 92 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesine "Kuvvet Komutanının teklifi ve Millî Savunma Bakanının onayı ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "31/12/2017 tarihine kadar" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "pilot subayların" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır"

"JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞININ VEYA" İBARESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR"

Kararnamede, "10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11 inci maddesinin (D) fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Jandarma Genel Komutanlığının veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır" denildi.

İHRAÇ EDİLEN EN ÜST RÜTBELİ İSİM

Bugün yamınlanan iki KHK ile bini aşkın askeri personel de meslekten ihraç edildi. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli bu kişiler arasında en üst rütbeye sahip asker Kara Havacılık Komutanı Tuğgeneral İdris Feyzi Okan oldu.

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EVLİLİK PROGRAMLARI İLE İLGİLİ KAFA KARIŞIKLIĞI

KHK'nın yayınlanmasının ardından evlilik programlarının da yasaklandığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Ancak işin aslı sonradan anlaşıldı.

KHK'lar ile evlilik programlarının da yasaklanmasına ilişkin haber kanalları ve ajansları son dakika gelişmesi geçmişti. Edinilen bilgilere göre ‘prime time’ kanallarındaki evlilik programlarının kaldırılmadığı, cinsel ürün reklamı yapan ve dating flört içerikli program yapan ve gelirlerini bunlar üzerinden sağlayan uydu kanallarına yasaklamanın geleceği belirtildi.

Yapılan düzenleme şöyleydi:

‘'Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu türden programlara, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dâhil olmak üzere herhangi bir ürünün ilgili mevzuatına aykırı olarak sağlık beyanıyla satışına, pazarlanmasına veya reklamına, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımına yer verilemez. Katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaraları, yerel aranır numaralar, benzeri özel içerikli hizmetlere ilişkin numaralar ile özel ücrete tabi diğer sabit ve mobil numaralar kullanılmak suretiyle, izleyici ve dinleyicileri yanıltıcı veya haksız kazanca neden olacak şekilde yarışma, çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemez ve bu yöntemle ürün tanıtımı, satışı ve pazarlaması yapılamaz.”