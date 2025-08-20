''İmamoğlu, Erdoğan’ı yenme suçundan içeride''

  1. Anasayfa
CHP lideri Özel, Ataşehir’de yaptığı konuşmada CHP’li belediyelere yönelik baskılara tepki gösterirken "Belediyeleri silkeleyin dediler, şimdi yargı yoluyla engellemeye çalışıyorlar" derken Ekrem İmamoğlu'nun da siyasi nedenlerle tutuklu olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ataşehir Belediyesinin "Yuvamız Ataşehir Çocuk Gündüz Bakımevi Temel Atma" ve "Gönüllü Hizmet Vakfı Huriye Öğücü Tıp Merkezi Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu. Özel, törende yaptığı konuşmada, Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in kısa sürede yaptığı hizmetlerle göğüs kabarttığını ifade etti.

“CHP’Lİ BELEDİYELER BASKILARA RAĞMEN ÇALIŞIYOR”

Belediyelerin tasarruf tedbirleri, vergi ve SGK baskıları, haciz işlemleri ve yargı süreçleriyle karşı karşıya olduğunu belirten Özel, bu zor şartlara rağmen hizmet üretmeye devam ettiklerini söyledi. “Bu şartlar altında belediyelerin halen açılış yapıyor olması gerçekten büyük başarıdır” diyen Özel, yargı süreci nedeniyle görevde olmayan belediye başkanlarını da anarak, “Arkadaşlarımız büyük bir cesaret örneği sergiliyor” ifadesini kullandı.

“KREŞ SAYISI 708’E ULAŞTI, HEDEF 1000”

Konuşmasında kadın istihdamını artırmak amacıyla ücretsiz kreşlerin önemine de değinen Özel, “CHP'li belediyelerin açtığı veya inşaatı devam eden kreş sayısı 708’e ulaştı” dedi. Kreşlerin çocuklar açısından fırsat eşitliği sağladığını vurgulayan Özel, hedeflerinin bin kreşe ulaşmak olduğunu söyledi.

ATAŞEHİR’DE YAPILAN HİZMETLERİ SIRALADI

CHP Genel Başkanı Özel, Ataşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışmalara da değindi. Kentsel dönüşümden afet merkezine, kent lokantasından su arıtma cihazlarına kadar birçok başlığı sıralayan Özel, “Onursal Başkan, kaynakları doğru yönlendirerek önemli projelere imza atıyor” dedi. Gönüllü Hizmet Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen sağlık merkezinin önemine de değinen Özel, merkezin ücretsiz psikolojik destek, aile danışmanlığı ve diş sağlığı hizmeti sunacağını söyledi.

“İMAMOĞLU BEŞİNCİ KEZ YENECEK DİYE İÇERİDE TUTULUYOR”

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna da değinen Özel, “Ekrem İmamoğlu Erdoğan’ı yenme suçundan içerdedir” dedi. Özel, geçmişte Recep Tayyip Erdoğan’ın da şiir nedeniyle tutuklandığını, fakat süreç boyunca kamuoyu oluşturma fırsatı bulduğunu söyledi. Özel, İmamoğlu’nun hakkında iddianame dahi hazırlanmamışken, ağır tutuklulukla karşı karşıya kaldığını belirtti.

“100’E YAKIN AÇILIŞ BEKLİYOR”

Açılış törenlerine ilişkin de konuşan Özel, İstanbul’da 100’e yakın projenin, Türkiye genelinde ise bini aşkın açılışın tören beklediğini belirtti. “Altı aydır müzik çalmaya, açılış yapmaya utanır hale geldik. Ancak hizmetler sürüyor. Bundan sonra mitinglerin yanı sıra her hafta açılışlar da yapacağız” dedi.

“YENİLMEZLİK UNVANINI KAYBETTİLER”

31 Mart 2024 yerel seçimlerine de değinen Özel, CHP’nin 413 belediyeyi kazandığını, Türkiye’nin birinci partisi olduğunu vurguladı. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nden başlayarak dört kez Erdoğan’ın desteklediği adaylara karşı seçim kazandığını hatırlatan Özel, “Şimdi beşinci kez yenecek diye içeride tutuluyor” şeklinde konuştu.

“AYAKTA DURANLARA SELAM OLSUN”

Konuşmasını, gözaltında veya cezaevinde olan CHP’li siyasetçilere destek vererek tamamlayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"İstedikleri kadar korksunlar, çirkeflik yapsınlar, iftira atsınlar. Arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en şanlı direnişini gösteriyorlar. Aslanlar gibi içeride yatıyorlar ama eğilmiyorlar, bükülmüyorlar. Arada korkanlar, kaçanlar, saf değiştirenler, sarayın tarafına geçen Hızır Paşalar oluyor. Ama biz de diyoruz ki onlara ‘Yürü bre Hızır Paşa. Senin de çarkın kırılır. Güvendiğin padişahın o da bir gün devrilir.’ Korkmayanlara selam olsun. Dimdik ayakta duranlara selam olsun. Bundan sonra da Türkiye’yi yönetecek genç ve cesur, Atatürkçü kadrolara, vatansever kadrolara selam olsun. Sinmeden, durmadan, eğilmeden yolumuzu yürüyoruz.

