İmamoğlu: Esenyurt İstanbul’un aynası olacak

Ziyaretin ardından her iki başkan Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Miting öncesi eski belediye binasına giderek Esenyurt’un yeni Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a tebrik ziyareti yapan Ekrem İmamoğlu, hayırlı olsun dileklerini iletti. Buradaki ziyarete Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile CHP’li milletvekilleri de katıldı.

“HAYALLERİMİZ VE İDEALLERİMİZ ÖRTÜŞÜYOR”

Esenyurt’u çok önemsediğini belirten Ekrem İmamoğlu, Kemal Deniz Bozkurt’la yaklaşık on yıldır siyasi yol arkadaşı olduğuna dikkat çekti. İmamoğlu, “Kemal Deniz Bozkurt’la hayallerimiz, ideallerimiz aslında örtüşüyor. İstanbul’u ve Esenyurt’u el ele, kol kola nasıl düzenleriz, sıkıntılarını nasıl çözeriz çabasında olacağız. Esenyurt’u çağdaş standartlara getirdiğimiz an İstanbul’un sorunlarını da çözmüşüz demektir. Esenyurt, bir nevi İstanbul’daki hizmetlerimizin aynası olacak” diye konuştu. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Deniz Bozkurt, daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda Esenyurtlularla bir araya geldi.

“ZAFER UMUDUN, ZAFER KARDEŞLİĞİN”

Meydanı dolduran binlerce vatandaşa ilk olarak Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt seslendi. Hep birlikte önemli bir iş başardıklarını ifade eden ve Esenyurtlulara teşekkür eden Belediye Başkanı Bozkurt, “Zafer umudun, zafer kardeşliğin, zafer Esenyurt’un. Bundan sonraki süreçte de yine hep beraber olacağız. Bir olacağız, ayrışmayacağız. Esenyurt’u İstanbul’un, Türkiye’nin en mutlu, huzurlu şehri yapacağız. Bunun için sizlere güveniyorum, inanıyorum” dedi.

“HERKES EŞİT HİZMET ALACAK”

Esenyurt’ta herkesin eşit yurttaşlar olarak eşit hizmet alacağını ve kimseyi ötekileştirmeyeceklerini belirten Kemal Deniz Bozkurt, “Sizleri çok seviyorum, Esenyurtluyum, Esenyurtlu olarak kalacağım. Esenyurt’u Esenyurtlular için Esenyurtlularla beraber yöneteceğiz. İyi ki varsınız” diyerek sözlerini tamamladı.

“KEMAL DENİZ BOZKURT HER KESİMDEN OY ALDI”

Bozkurt’tan sonra söz alan Sadece Cumhuriyet Halk Partili ve İYİ Partili değil, AK Partili, HDP'li, MHP'li ve Saadet Partili vatandaşların da oyunu aldığını belirten Ekrem İmamoğlu,"Benim Türk kardeşim de Kürt kardeşim de herkes bu topluluğun teminatıdır" dedi. Kültürü, geçmişi ve değerleri, Cumhuriyetin ilkelerini koruyacaklarını ifade eden İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinden ayrılmayacaklarını, herkesin inancına, yaşamına saygılı olacaklarını söyledi.

“BEN BU ŞEHRİ BARIŞTIRMAYA GELDİM”

Seçimden dolayı insanların başkalaştırılmaya çalışıldığını belirten Ekrem İmamoğlu, "Neymiş efendim, 15 bin oyla seçilir miymiş birisi? '15 bin oyla değil, 1 oyla bile seçilirler' dediler mi? Bazıları var 1 milyon oyla seçilir insanları ikiye böler, bazı insanlar var 1 oyla bile seçilse milletini birleştirir. Ben bu şehri barıştırmaya, birleştirmeye, buluşturmaya, kucaklaşmaya geldim. Hiç kuşku duymayın. Kimsenin yüzü asık olmayacak" şeklinde konuştu.

“BİZİM MİLLETİMİZ BİR ARADA DURMAYI BECERİR”

Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gitme kararına ilişkin yapılan yorumlara da değinen İmamoğlu, "İmamoğlu niye maça gitmiş? Ben seçimden önce bu hafta bu maçlara gideceğimi arkadaşlarımla paylaşmıştım. Galatasaray bu şehrin takımı değil mi? Fenerbahçe bu şehrin takımı değil mi? Beşiktaş bu şehrin takımı değil mi? Bu akşam, Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim. Neymiş, maçta 'mazbata' diye bağırırlarsa toplum şöyle olurmuş, böyle olurmuş. Hiçbir şey olmaz. Bizim milletimiz bir arada durmayı, kucaklaşmayı becerir" dedi.

“VERİN MAZBATAYI BAKALIM İŞİMİZE”

Yüksek Seçim Kurulu’ndan görevlerini yapmalarını ve süreci normalleştirmelerini isteyen İmamoğlu, sürecin uzatılmaması gerektiğini, uzattıkça problem çıktığını ileri sürerek, "Verin mazbatayı, bakalım işimize. Bu toplumun şu anda büyük bir yoksulluğu var mı? İşsizliği var mı? Okullarda, özellikle Esenyurt'ta büyük bir eğitim sorunu yaşıyor muyuz? Özellikle sokaklarda, mahallelerde, güvenlik sorunu yaşıyor muyuz? Ne yazık ki çocuk yaşlara kadar inmiş uyuşturucu ve bunun gibi kötü alışkanlıklar sorunu yaşıyor muyuz? Bırakın seçimi, milleti oyalamayın. Bize görevimizi verin, işimizi yapalım" diye konuştu.

“AMBULANS GELMEYİNCE MAKAM ARACI İLE HASTANEYE GÖNDERDİ”

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, mitinge katılanların dağıldığı sırada baygınlık geçirerek yere düşen bir genç kıza müdahale etti. Bir süre genç kızın başında bekleyen Belediye Başkanı Bozkurt, ambulans gelmeyince genç kızı makam aracı ile yakındaki bir özel hastaneye gönderdi. Daha sonra yürüyerek hastaneye giden Başkan Bozkurt, genç kızın ziyaret etti, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.