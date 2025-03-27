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İmamoğlu ile görüşen İnce'den Erdoğan'a ''gençler'' mesajı: ''Bu gençler bu Tayyip Erdoğan’a iyi bir ders verecek''

İmamoğlu ile görüşen İnce'den Erdoğan'a ''gençler'' mesajı: ''Bu gençler bu Tayyip Erdoğan’a iyi bir ders verecek''
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Tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret eden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, "İmamoğlu'nun yanında olacağıma söz veriyorum" derke, protestolarla ilgili olarak da "Bu gençler bu Tayyip Erdoğan’a iyi bir ders verecek onu da görüyorum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Silivri Cezaevi’nde ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İnce, “İmamoğlu’nun her türlü etkinliğinde yanında olacağıma söz veriyorum” dedi.

Yurt genelinde protestolara katılan ve sonrasında gözaltına alınan gençlerle ilgili de konuşan İnce, “O çocukların peşine düşeceğinize Van’dan giren Çanakkale’den çıkamayan mültecilerin peşine düşün. PKK’lıların peşine düşün. Hırsızın, yolsuzun peşine düşün. Gençleri rahat bırakın” ifadelerini kullandı.

İnce gençlerle ilgili sözlerinin devamında ise “Ama gördüğümü de söyleyeyim. Bu gençler bu Tayyip Erdoğan’a iyi bir ders verecek onu da görüyorum” şeklinde konuştu.

İnce açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bu coğrafyaya yabancı değilim ben. Bundan 13 yıl önce bu yollarda çok gittik geldik. Burada çok direndik. O günlerde Ergenekon, Balyoz kumpasları vardı. Burası bir çadır tiyatrosu demiştim. Miting yapmıştım. O günlerde bir mahkeme başkanı vardı, o mahkeme başkanına sen yargıç değil tetikçisin demiştim. O da bana hakaret ediyorsun demişti. Ben de hayır hakaret etmiyorum, sen bir gün yargılanacaksın, hapse gireceksin ve torunların senden utanacak demiştim. Hakikatten de hapse girdi o mahkeme başkanı. O günleri hatırladım bugün.

Erdoğan 23 yılın sonunda ekonomiyi, tarımı batırdı. İnsanlar beslenemiyor. Çocuklara süt alamıyorlar. Ekonomi bu durumdayken yargıyla rakiplerini belirlemeye çalışıyor. Yaptığı iş bu. Türkiye’de bütün siyasi partiler aynı örgütlenmiştir. İşte burası Silivri. Bütün partilerin Silivri İlçe Başkanlığı vardır. Bütün partilerin il başkanları var, gençlik kolları var, kadın kolları var. AKP’nin bir de yargı kolu var. Yargıyla siyaseti, geleceğimizi dizayn ediyorlar. Önceden yargısız infaz derlerdi, şimdi yargı yoluyla infaz var.

Biz kimse yargılanmasın demiyoruz. Herkes yargılanabilir. Yargılanmak kötü değildir. Ama yargı tarafsız ve bağımsız olmak şartıyla olacak bu. Saray’ın dehlizlerinde karar alınıyorsa, insanlar sabahın köründe tutuklanıyorsa, kendisine rakip olacak insanları Silivri’ye yolluyorlarsa bu hukuk devletinin iptalidir. Diploma iptali değildir.

Ben Ekrem İmamoğlu’nun her türlü etkinliğinde ben Muharrem İnce olarak söz veriyorum, yanında olup kendisini destekleyeceğiz. Ben yargısız infaz yapıldığına, cezalandırıldığına ve intikam alındığına inanıyorum. Beylikdüzü’ne aday olmuş yenmiş, İstanbul’a aday olmuş yenmiş, 13 bin farkla kazanmış iptal etmişler 1 milyon oy farkla almış. 5 yıl sonra bir daha almış. Sonra Cumhurbaşkanı adayı olmuş, ne yapalım itibarsızlaştıralım. Onun için desteğimiz tamdır.

Bir de gençlerle ilgili şunu söylemek istiyorum. Gençleri gösteri anında değil sabah evlerinden gözaltın alıyorlar. Ben gençlere maske takmanıza gerek yok sizin alnınız ak demiştim. Sizi yüz tanımayla tespit ettik, gelip evinizden alıyoruz diyorlar. Bu ayıptır, cadı avıdır. Sizin evladınız yok mu? Sizin evlatlarınız başka şehirlerde okumuyor mu? O çocukların peşine düşeceğinize Van’dan giren Çanakkale’den çıkamayan mültecilerin peşine düşün. PKK’lıların peşine düşün. Hırsızın, yolsuzun peşine düşün. Gençleri rahat bırakın. Ama gördüğümü de söyleyeyim. Bu gençler bu Tayyip Erdoğan’a iyi bir ders verecek onu da görüyorum.

Bugün sadece Ekrem İmamoğlu ile görüştüm. Ülkeye dair görüşlerimizi, kaygılarımızı paylaştık. Nasıl yürütmeliyiz bu süreci onu konuştuk. Moralini çok iyi gördüm. Bir bedel ödediğinin farkında. Bana ‘Abi geçer bu günler merak etme, moralim de gayet iyi’ dedi. Oruçlu musun dedim, gözaltında tutamadım ama şimdi oruçluyum dedi. Özel bir durum paylaşmam gerekmiyordu belki ama ben de paylaşmış oldum.

 

Etiketler muharrem ince recep tayyip erdoğan CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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