İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener'e ''ikna'' ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Millet İttifakı'ndan ayrıldığına ilişkin açıklaması sonrası CHP MYK, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Genel merkezdeki toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda, Akşener'in cumhurbaşkanlığı adaylık sürecine ilişkin dün yaptığı açıklamaları ve sonrasındaki gelişmeler ele alındı.

Toplantının ardından CHP'den, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Meral Akşener'i ziyaretlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

CHP'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır.

Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede “iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini” iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur."

İYİ PARTİ MASAYA DÖNECEK Mİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını reddettiklerini belirterek, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık çağrısında bulunmuştu. Yavaş ve İmamoğlu ise teklifi geri çevirerek Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verdi. İki başkanın Akşener ile yapacağı görüşmenin ardından İYİ Parti'nin masaya dönüp dönmeyeceği belli olacak.