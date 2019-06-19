İmamoğlu'ndan Erdoğan'a ''Sisi'' yanıtı !

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Pazar günü Sisi’yi mi seçeceğiz, Binali Yıldırım’ı mı" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Milletimiz ismimi çok iyi biliyor, çok da sevdi" ifadelerini kullandı.

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği mitingde kendisini hedef alarak söylediği “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, yoksa Binali Yıldırım mı?” sözlerine tepki göstererek, “Çok ilgilenecek bir soru, söz değil. Benim adım Ekrem İmamoğlu. Milletimiz ismimi çok iyi biliyor. Türkiye’de bir seçim var. Keşke Cumhurbaşkanı çok da sahada olmasa Türkiye’nin önemli sorunlarıyla ilgilenmeye devam etse. Vakitlerini bu işe ayırmasalar” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu Üsküdar, Sancaktepe ve Tuzla’da yurttaşlarla buluştu. İlk olarak Üsküdar’da Elazığ Karakoçan Dernekler Federasyonu’nu ziyaret eden İmamoğlu, İstanbul’da yaşayan yurttaşların televizyon izlememesini isteyerek, pazartesi akşamına kadar kendisinin de televizyon programına katılmayacağını söyledi. İmamoğlu daha sonra bir restoranda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan’ın “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz yoksa binali Yıldırım mı” sözlere tepki gösteren İmamoğlu, “Türkiye’de Ekrem İmamoğlu’yla sayın Binali Yıldırım ve diğer adaylarla girilecek bir seçim var. Keşke sayın Cumhurbaşkanı çok da sahada olmasa da Türkiye’nin önemli sorunlarınlarıyla ilgilenmeye devam etse. Vakitlerini bu işe ayırmasalar” dedi. Gazetecilerin İsmail Küçükkaya ile görüşmesine ilişkin Mahir Ünal’ın yaptığı “Engin Altay’dan dahi saklamış” sözlerine karşılık İmamoğlu, “Seçime 3-4 gün kalan kopartılan bu feryat sonuca dair bir endişeleri olduğunu gösteriyor. İftiralar, yalan ifadeler tamamıyla böyle bir psikolojiyi işaret ediyor” yanıtını verdi. Erdoğan’ın “Yarın medyada önemli görüntüler izleyeceksiniz” sözlerine de değinen İmamoğlu, “ Vay vay vay. Çok enteresan tabii biz gizli görüşmeler yapacağız. Ve Taksim’in göbeğinde sizin en az 3 katınız basın mensubunun olduğu otelde yapacağız. Yani ne diyeyim? Akıl tutulması herhalde. Buradan mı medet umuyorlar” dedi. Ortak yayında öksürerek ve beden diliyle işaretleştiklerinin iddia edildiğinin anımsatılması üzerine İmamoğlu, “Benim konuşmamın ötesinde hiçbir iletişim dilim yok. İnsani olarak öksürebilirim. Bu her türlü niyet okumaya döndü” yanıtını verdi.