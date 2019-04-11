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  4. 11 Nisan 2019 18:24

İmamoğlu'nun Mazbata Online oyununa erişim engellendi

Yerel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ancak yapılan itirazlardan dolayı halen mazbatasını alamayan Ekrem İmamoğlu için geliştirilen Mazbata Online oyunu TBMM'yi karıştırdı.

İmamoğlu'nun Mazbata Online oyununa erişim engellendi
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İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, 'Mazbata Online' isimli bir oyun yayınlandı. Oyun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet ağında erişime engellendi.

Ekrem İmamoğlu'nun animasyonunun yer aldığı oyunda, oy farkı sürekli azalırken aynı zamanda İstanbul'un ilçe sayısı olan 39 sandığa ulaşarak mazbatayı alması hedefleniyor. Oyunun açıklama kısmında ise "Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Oyunumuzda amaç, Imamoolu'nun bütün 39 İstanbul ilçesinin sandıklarını toplamasını sağlamak. Bunun için ister ekranda bulunan Joystick ve Ateş tuşunu kullanın, isterseniz de klavyenizle oynayın" ifadeleri yer alıyor. Oyun esnasında, kullanıcılara Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin konuşmaları da eşlik ediyor. 'Mazbata Online' oyununda mazbatayı aldığında İzmir Marşı çalıyor.

MAZBATA ONLİNE OYUNU NEDİR ?

İstanbul Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, 'Mazbata Online' isimli bir oyun yayınlandı. Ekrem İmamoğlu'nun animasyonunun yer aldığı oyunda, oy farkı sürekli azalırken yeterli sayıda sandığa ulaşarak mazbatayı alması hedefleniyor.

Yerel seçimlerin ardından iktidar ve muhalefet arasında İstanbul özelinde seçim sonuçlarına ilişkin tartışmalar devam ediyor.  

Seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre İstanbul Belediye Başkanlığı yarışını Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu kazanırken, AK Parti cephesinden de itiraz sesleri yükseliyor. 

Devam eden mazbata tartışmalarının yanında, internet üzerinden oynanan 'Mazbata Online' isimli bir oyun gündeme geldi. 

Ekrem İmamoğlu'nun animasyonunun yer aldığı oyunda, oy farkı sürekli azalırken aynı zamanda İstanbul'un ilçe sayısı olan 39 sandığa ulaşarak mazbatayı alması hedefleniyor.

Oyunun açıklama kısmında ise "Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Oyunumuzda amaç, Imamoolu'nun bütün 39 İstanbul ilçesinin sandıklarını toplamasını sağlamak. Bunun için ister ekranda bulunan Joystick ve Ateş tuşunu kullanın, isterseniz de klavyenizle oynayın" ifadeleri yer alıyor. 

Oyun esnasında, kullanıcılara Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonuçlarına ilişkin konuşmaları da eşlik ediyor. 

Oyunun başarıyla tamamlanması halinde ise, oyunun sonunda İzmir Marşı çalıyor.
 
 
 

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