İsmail Saymaz isim de verdi: AK Parti içinde Erdoğan'a rakip çıktı!

Gazeteci İsmail Saymaz, KRT TV canlı yayınında Serdar Akinan’ın sunduğu Ne Oldu programına konuk oldu. Canlı yayında Metropoll Araştırma Şirketi’nin AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaşan Saymaz, Soylu’ya olan ilginin AK P ve MHP tabanında hızla yükseldiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Erdoğan’a rakip olabilecek pozisyona geldiğini söyleyen İsmail Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

“ERDOĞAN’LA ARASINDA BÜYÜK BİR FARK KALMADI”

“Metropoll Araştırma Şirketi Müdürü Özer Sencar ile görüştüm, bu konuyu son anket çalışmasında vatandaşa sormuşlar. Süleyman Soylu AK Parti ve MHP tabanında hiç umulmadık biçimde karşılık buluyor.

Bugüne kadar hiçbir araştırmada erişilmeyen bir yüzdeye erişmiş. Onun istifası bu taban tarafından reddediliyor, geri dönüşü büyük bir onayla kabul ediliyor. Hatta beğenisi AKP’li siyasetçiler arasında Erdoğan’dan sonra geliyor. Erdoğan’la arasında büyük bir fark da bulunmuyor.”

“BERAT ALBAYRAK KENDİSİNİ TOPLUMA HATIRLATMAYA ÇALIŞIYOR”

“Kendisine rakip olarak görülen Berat Albayrak’ın beğenisinin ise iki katı. Bu AK Parti ve MHP tabanında. Günlerdir Berat Albayrak video klipler çekerek ekonomiye dair yayınlıyor. Ve bulunduğu yer nasıl bir yerse bulunduğu yerin arkasında sadece Erdoğan fotoğrafları var. Kendisini topluma hatırlatmaya çalışıyor.”



