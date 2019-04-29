İstanbul'da deprem ranta kurban gitmiş

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasının ardından başkanlık ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde yaşananlar, İBB Meclisi’nin AK Partili başkanlar dönemindeki faaliyetlerini akla getirdi.

Cumhuriyet gazetesinden Hazal Ocak'ın haberine göre İmamoğlu ve CHP’nin attığı her adımı engellemeye çalışan AK Partili meclis üyeleri, AK Partili başkanlar döneminde “imar”a çalıştı. İBB Meclisi’ne engelliler, uyuşturucuyla mücadele, deprem ve doğal afeti içeren tekliflerinden daha çok imar teklifleri geldi. 2014 - 2018 yılları arasında İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nda 8 bin 470 imar teklifi görüşüldü. Buna karşın Engelsiz Hayat Komisyonu’nda 4 yılda sadece 55 teklif rapor tartışıldı. Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nda ise sadece 70 teklif rapor görüşüldü.

İBB Meclisi’ne gelen ve komisyonlarda görüşülen teklif raporların son 4 yılı incelendiğinde önceliğin imar olduğu anlaşılıyor. Görüşülen 8 bin 470 imar teklifinden 2 bin 363 tanesinin tartışma yarattığı ve CHP’nin ret oylarına karşın meclisten geçtiği görülüyor. Buna karşın İstanbul’un öncelikli sorunlarından biri olan ulaşımı konuşan Ulaşım ve Trafik Komisyonu’na baktığımızda bu sürede bin 93 rapor görüştüğü görülüyor. Engelsiz Hayat Komisyonu’nda sadece 55 rapor görüşülürken yılan hikâyesine dönen İstanbul’un deprem sorununu görüşen Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’na ise sadece 70 rapor gitmiş. AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen vakıflara verilen bedelsiz taşınmazlara ilişkin tekliflerin de gittiği Hukuk Komisyonu’nda ise bin 11 teklif görüşülmüş. 5 yılda Eğitim Komisyonu’na ise 361 dosya gitmiş.

Tartışma yaratmıştı

İBB Meclisi’nde nisan ayı oturumlarında CHP tarafından verilen Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması teklifleri oy çokluğuyla reddedilmişti. AK Parti bu konuların zaten 2 komisyonda görüşüldüğünü savunmuştu. Çok konuşulan ve AK Partili meclis üyelerinin bahsettiği Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu’na 45, Sosyal Hizmetler Komisyonu’na ise 156 dosya gitmiş.

İstanbullu’nun parası derneklere akmış

İBB tarafından hazırlanan STK-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu’na göre dernek ve vakıflar ile okullara İBB tarafından toplam 847 milyon 592 bin 858 lira harcandığı ortaya çıkmıştı. Rapordaki çarpıcı veriler şöyle:

-TÜRGEV’e 4 bina kiralandı, 6 milyon 137 bin 884 TL’lik tahsis yapıldı. 2014 ile 2018 yılları arasında ise 8 milyon 20 bin 808 TL’lik­ kiralama bedeli ödendi.

-Ensar Vakfı’na 7 bina kiralandı, 12 milyon 603 bin 224 TL’lik kira tahsisi yapıldı.

-TÜGVA’ya 10 bina kiralandı, 5 milyon 993 bin 775 TL harcandı.

-Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’na 2018 yılında 5 bina kiralandı, 3 milyon 35 bin 472 TL’lik tahsis yapıldı. 2014-2018 yılları arasında yapılan kiralama bedeli 8 milyon 380 bin 931 TL’yi buldu.

-Asitane Vakfı’na 2018’de Fatih’teki bir bina için 412 bin 920 ­TL kira tahsisi yapıldı. Son 4 yılda ise 1 milyon 302 bin 74 TL’lik kiralama bedeli ödendi.

-Daru’l-Fünun İlahiyat Vakfı’na 2018’de Fatih’teki bina için 272 bin 682 TL’lik tahsis yapıldı. 2014 ila 2018 yılları arasında ise 851 bin 666 TL ­ kiralama bedeli ödendi.

-İBB’nin 15 milyon TL’yi aşkın destek verdiği diğer vakıflar ise raporda şöyle sıralandı:

İHH-İnsani Yardım Vakfı, İsmailağa Vakfı, Gülistan Kuran Kursu, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği, Kadın ve Demokrasi Derneği, Fatih’in Nesli Gençlik ve Eğitim Derneği, İstanbul Din Görevlileri Derneği, İlim Hizmet Araştırma Vakfı, Vakt-i Kıraat Derneği, Yedi Hilal Derneği.

Kadın ve aile ile ilgili 18 dosya

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin nisan ayı 3. oturumunda uyuşturucuyla mücadele ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusu tekrar gündeme gelmiş, İBB CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı 2018 rakamlarını şöyle paylaşmıştı:

“Evet, uyuşturucu ile mücadele konusunda İBB çalışma yürüttü. Ancak 2018’de 3 bin 141 dosya geçmiş, bunun bin 512 tanesi İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gitmiş. Sosyal Hizmet Komisyonu’na giden dosya sayısı sadece 49. Kadın ve aileyle ilgili sadece 18 dosya gitmiş. Sosyal hizmetlerle, kadınlarla, uyuşturucuyla ilgili bir dosya gelmemiş. Biz gerçek komisyon çalışmaları istiyoruz. Şimdi doğru bir noktaya geldiler. AK Parti bundan sonra bizi izlemeye devam etsin.”







