  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İstanbul'da Rusya-ABD zirvesi

İstanbul'da Rusya-ABD zirvesi

İstanbul'da Rusya-ABD zirvesi
Güncelleme:

Rus haber ajansı TASS, ABD ve Rusya heyetlerinin İstanbul'da görüşeceğini duyurdu.

ABD ve Rusya istihbaratlarının Türkiye'nin başkenti Ankara'da geçen ay bir araya gelmesinin ardından, bugün yeni bir buluşma gerçekleşiyor.

TASS ajanası haberini isimsiz bir kaynağa dayandırdı. İki tarafın biz dizi "zorlu meseleyi" ele alacağı bildirildi ancak detay verilmedi.

14 Kasım'da İstanbul'da yapılan görüşmede ABD'yi CIA direktörü William Burns, Rusya'yı da  Dış İstihbarat Örgütü Başkanı Sergey Narişkin temsil etmişti. 

ABD ve Rusya'nın katıldığı görüşme Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde gerçekleşmişti.  

Etiketler rusya abd istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Buz gibi ve yağışlı bir hafta sonuna hazır olun
''Damadımla genelevde karşılaştım'' itirafı olay oldu
Bir dizi daha reytinglere yenildi! Erken final yapıyor
Karamollaoğlu'ndan tepki çekecek çocuk gelin açıklaması
Cübbeli Ahmet de çocuk gelin rezaletinde sessizliğini bozdu
Kırmızı ete bir zam daha geliyor!
EYT'lileri hayal kırıklığına uğratacak kulis iddiası
21 ton altınla batan geminin enkazından çıkmıştı! 1.7 milyon TL'ye satıldı
Bekçiler kokudan şüphelendi, evden çıkanlar şoke etti
ABD ''Ölüm Taciri''ni serbest bıraktı