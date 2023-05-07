İstanbul'da tarihi buluşma! Millet İttifakı gövde gösterisi yaptı

Millet İttifakı dün İstanbul’da gövde gösterisi yaptı. Maltepe, 2017’deki Adalet Yürüyüşü sonrası yapılan en büyük mitinge sahne oldu. “Hak, hukuk, adalet” sloganları arasında kürsüye çıkan 13. cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Size söz veriyorum, bu ülkeyi cennet gibi yapacağım” dedi.

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte kürsüye çıktı. Alanı dolduran yurttaşları selamladı. Yurttaşlar ellerindeki bayrakları sallayıp telefonlarının ışıklarını yakarak karşılık verdi.

‘SÖZ VERİYORUM...’

Kılıçdaroğlu, alandakilere “Değişime hazır mısınız? Türkiye’ye demokrasiyi getirmeye, alınterine değer vermeye, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye’yi inşa etmeye hazır mısınız” diye sordu. Yurttaşlar, “Evet” diye yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Ben de size söz veriyorum, bu ülkeyi cennet gibi yapacağım. Hepimiz huzur içinde yaşayacağız” dedi.

‘EN BÜYÜK GÜÇ SİZSİNİZ’

Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Kimsenin inancını, kimliği sorgulamayacağım. Ülkeyi huzura kavuşturmamız lazım. İnsanların kimliğini, inançlarını sorgular hale getirdiler. Türkiye’yi buradan çıkarmamız lazım.

800 bin genç İstanbul’da ilk kez oy kullanacak. Siz hem Türkiye hem de dünya siyaset tarihinde büyük bir iz bırakacaksınız.

‘KENDİNİZE GÜVENİN’

Beraber, birlikte, bilgiyle, akılla, erdemle yöneteceğiz ülkeyi. Sözüm söz, bu ülkeye baharı ve huzuru getireceğim. Herkesi kucaklayacağım. Baharlar gelecek. Hiç endişe etmeyin.

Benim saray merakım yok. Sizler gibi yaşıyorum. Böyle yaşamaktan da onur duyuyorum. Seçildiğimde yerim Çankaya olacak.

Staj ve çıraklık mağdurları, sorunlarınızı biliyorum.

Kul hakkı yemem ve yedirmem. Onlar diyorlar mı “Kul hakkı yemeyiz” diye. Ben onların neler yediğini biliyorum.

Beni istemeyen iki kesim var. Biri beşli çeteler. Londra’da paraları nerelere yatırdıklarını biliyorum. Tamamını son cent’ine kadar getireceğim. Beni istemeyen ikinci grup uyuşturucu baronları. Onların kökünü kazıyacağım.