İşte AK Parti'nin ''kiralık araç faturası'': 46,8 milyon TL

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, “2010-2019 yılları arasında kamu hizmeti için toplam kaç araç kiralanmıştır?” sorusunu yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, belirtilen yıllar arasında toplam 320 adet araç kiralandığını ifade etti. Araçlar için toplam 46 milyon 836 bin TL kiralama bedeli ödendiği açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, kamu hizmeti son sekiz yılda kamu hizmeti için kiralanan 320 araç için 46 milyon 836 bin TL ödendiğini bildirdi. Turhan, CHP’li Tanrıkulu’nun kamu hizmeti için kiralanan araçların sayısına ve kira bedeline ilişkin sorduğu sorulara şu yanıtı verdi:

“Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ile Bölge Müdürlükleri, Liman Başkanlıkları ve Denizdibi Tarama Başmühendislikleri hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak amacıyla, üçer yıllık dönemler halinde farklı sayı ve modellerde olmak üzere 2010-2019 yılları arasında toplam 320 adet sürücülü/sürücüsüz araç kiralanmıştır. Bu araçlar için ekli tabloda ayrıntılı olarak belirtildiği gibi toplam 46.836.790,56.-TL araç kiralama bedeli ödenmiştir.”