İşte Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'e gergin anlar yaşatan Parti Meclis'i listesi
CHP'de dananın kuyruğu bugün kopuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu destekli Özgür Özel bugün toplanacak kurultayda kozlarını paylaşacak. Ancak kurultay öncesi Özgür Özel'in hazırladığı listeyi gören Ekrem İmamoğlu, iddialara göre büyük tepki gösterdi. İşte ayrıntılar...
HABER3.COM ÖZEL
Her iki taraf da Ankara'da yoğun bir çalışma içinde.
Kemal Kılıçdaroğlu günü evinde kurultay konuşmasını hazırlayarak geçirdi.
Kurmayları ise delegeleri ikna etmek için yoğun bir çaba gösteriyor.
Ekrem İnanoğlu ve Özgür Özel ise, Marriot Otelinde kamp kurdular.
Kurmayları da delegeleri yakın markaja aldılar.
Kararsız olan il başkanları ve delegeler ile Ekrem İmamoğlu bizzat görüşüyor.
Değişimciler cephesinde yaşanması beklenen gerilim ise bu akşam üstü yaşandı.
Değişim Cephesi iki başlı olduğu için, çok kritik olan Parti Meclisi listesinin oluşumunda, anlaşmazlık olması bekleniyordu.
Beklenen gerilim bu akşam üstü yaşandı.
Özgür Özel'in hazırladığı listeyi gören Ekrem İmamoğlu, iddialara göre büyük tepki gösterdi.
İmamoğlu'nun şöyle tepki verdiği öne sürüldü:
" Bu isimlerin büyük çoğunluğu sana yakın olan isimler.
Oysa bize, genel başkanlık seçiminde oy getirme potansiyeli yüksek, yerel gücü olan isimler lazım. "
İmanoğlu'nun bu tepkisi nedeniyle iki isim arasında ilk kez ciddi bir gerilim yaşandı.
Özgür Özel'in bu gece yeni bir şlste hazırlaması ve İmamoğlu'nun önerdiği isimlere yer vermesi bekleniyor.
Kılıçdaroğlu ekibi ise bu konuda daha rahat. Liste sadece Kılıçdaroğlu'nun onayı ile hazırlanacağı için, işleri daha kolay.
Bu liste netleşince, yine ilk kez haber3.com'da okuyacaksınız.
İşte Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında gerginlik yaratan, Değişimcilerin Parti Meclisi listesi :
İşte Özgür Özel’in 60 kişilik o listesi
1- Yalçın Karatepe
2- Pınar Acar
3- Ali Haydar Fırat
4- İlhan Uzgel
5- Selin Sayek Böke
6-Burhanettin Bulut
7- Pınar Uzun
8- Erbil Aydınlık
9- Sevgi Kılıç
10- Ali Gökçek
11- Hüseyin Can Güner
12- Ahmet Kaya
13- Mahir Yüksel
14- Özkan Yalım
15- İsmet Güneşhan
16- Tahsin Ocaklı
17- Haydar Akar
18- Cumhur Uzun
19- Gül Çiftçi
20- Bedirhan Berk Doğru
21- Gamze Taşçıer
22- Ulaş Karasu
23- Hasan Baltacı
24- Deniz Yücel
25- Özgen Nama
26- Turan Taşkın Özer
27- Özgür Karabat
28- Ahmet Baran Yazgan
29- Suat Özçağdaş
30- Yeşim Yankılıç
31- Cem Aydın
32- Yalım Halıcı
33- Süleyman Bülbül
34- Barış Yıldız
35- Yaşar Seyman
36- Murat Emir
37- Ufuk İnan
38- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
39- Ayça Akbek Şenay
40- Şöhret Can Kolsuz
41- Bülent Nuri Çavuşoğlu
42-Gökan Zeybek
43- Ali Hikmet Akıllı
44- Utku Doğruyol
45- Onursal Adıgüzel
46- Ozan Işık
47- Turan Taşkın Özer
48- Gökçe Gökçen
49- Tolga Sağ
50- Zeliha Aksaz Şahbaz
51- Can Günana
52- Utku Çaykara
53- Perihan Yardımcı
54- Gülşah Deniz Atalar
55- Emel Akçil
56- Çağla Biçer
57- Can Kakışım
58- İlke Karabacak
59-Ayten Gülsever
60- Hacer Sedat Taş
HABER3.COM ÖZEL
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