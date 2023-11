İşte Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'e gergin anlar yaşatan Parti Meclis'i listesi

CHP'de dananın kuyruğu bugün kopuyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu destekli Özgür Özel bugün toplanacak kurultayda kozlarını paylaşacak. Ancak kurultay öncesi Özgür Özel'in hazırladığı listeyi gören Ekrem İmamoğlu, iddialara göre büyük tepki gösterdi. İşte ayrıntılar...

Her iki taraf da Ankara'da yoğun bir çalışma içinde.

Kemal Kılıçdaroğlu günü evinde kurultay konuşmasını hazırlayarak geçirdi.

Kurmayları ise delegeleri ikna etmek için yoğun bir çaba gösteriyor.

Ekrem İnanoğlu ve Özgür Özel ise, Marriot Otelinde kamp kurdular.

Kurmayları da delegeleri yakın markaja aldılar.

Kararsız olan il başkanları ve delegeler ile Ekrem İmamoğlu bizzat görüşüyor.

Değişimciler cephesinde yaşanması beklenen gerilim ise bu akşam üstü yaşandı.

Değişim Cephesi iki başlı olduğu için, çok kritik olan Parti Meclisi listesinin oluşumunda, anlaşmazlık olması bekleniyordu.

Beklenen gerilim bu akşam üstü yaşandı.

Özgür Özel'in hazırladığı listeyi gören Ekrem İmamoğlu, iddialara göre büyük tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun şöyle tepki verdiği öne sürüldü:

" Bu isimlerin büyük çoğunluğu sana yakın olan isimler.

Oysa bize, genel başkanlık seçiminde oy getirme potansiyeli yüksek, yerel gücü olan isimler lazım. "

İmanoğlu'nun bu tepkisi nedeniyle iki isim arasında ilk kez ciddi bir gerilim yaşandı.

Özgür Özel'in bu gece yeni bir şlste hazırlaması ve İmamoğlu'nun önerdiği isimlere yer vermesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu ekibi ise bu konuda daha rahat. Liste sadece Kılıçdaroğlu'nun onayı ile hazırlanacağı için, işleri daha kolay.

Bu liste netleşince, yine ilk kez haber3.com'da okuyacaksınız.

İşte Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında gerginlik yaratan, Değişimcilerin Parti Meclisi listesi :

İşte Özgür Özel’in 60 kişilik o listesi

1- Yalçın Karatepe

2- Pınar Acar

3- Ali Haydar Fırat

4- İlhan Uzgel

5- Selin Sayek Böke

6-Burhanettin Bulut

7- Pınar Uzun

8- Erbil Aydınlık

9- Sevgi Kılıç

10- Ali Gökçek

11- Hüseyin Can Güner

12- Ahmet Kaya

13- Mahir Yüksel

14- Özkan Yalım

15- İsmet Güneşhan

16- Tahsin Ocaklı

17- Haydar Akar

18- Cumhur Uzun

19- Gül Çiftçi

20- Bedirhan Berk Doğru

21- Gamze Taşçıer

22- Ulaş Karasu

23- Hasan Baltacı

24- Deniz Yücel

25- Özgen Nama

26- Turan Taşkın Özer

27- Özgür Karabat

28- Ahmet Baran Yazgan

29- Suat Özçağdaş

30- Yeşim Yankılıç

31- Cem Aydın

32- Yalım Halıcı

33- Süleyman Bülbül

34- Barış Yıldız

35- Yaşar Seyman

36- Murat Emir

37- Ufuk İnan

38- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

39- Ayça Akbek Şenay

40- Şöhret Can Kolsuz

41- Bülent Nuri Çavuşoğlu

42-Gökan Zeybek

43- Ali Hikmet Akıllı

44- Utku Doğruyol

45- Onursal Adıgüzel

46- Ozan Işık

47- Turan Taşkın Özer

48- Gökçe Gökçen

49- Tolga Sağ

50- Zeliha Aksaz Şahbaz

51- Can Günana

52- Utku Çaykara

53- Perihan Yardımcı

54- Gülşah Deniz Atalar

55- Emel Akçil

56- Çağla Biçer

57- Can Kakışım

58- İlke Karabacak

59-Ayten Gülsever

60- Hacer Sedat Taş

