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İşte ilk günde cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayıları

İşte ilk günde cumhurbaşkanı adaylarının topladığı imza sayıları
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Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama sürecinin ilk günü tamamlandı.

Seçmenler tarafından aday gösterilecek Cumhurbaşkanı adayları için imza toplama sürecinde ilk gün sonuçları açıklandı. 11 adayın 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

ADAYLIK BAŞVURULARI KABUL EDİLEN İSİMLER
YSK tarafından, Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Ahmet Özal, Sinan Oğan, Muharrem İnce, Doğu Perinçek, Fatih Erbakan, İrfan Uzun, Davut Turan ve Erkan Trükten'in cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları kabul edildi.

 27 MART'A KADAR SÜRELERİ VAR
Seçmenler tarafından aday gösterilecek cumhurbaşkanı adayları için imza toplama süreci başladı. 11 adayın, 27 Mart'a kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor.

Buna göre saat 20.00 itibariyle toplanan imzalar şu şekilde:

Muharrem İnce: 28235
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 27910
Sinan Oğan: 15573
Doğu Perinçek: 6679
Yakup Türkal: 993
Erkan Trükten: 397
Tevfik Ahmet Özal: 237
İrfan Uzun: 176
Halil Murat Ünver: 119
Hilmi Özden: 60
Davut Turan: 34

Etiketler seçim imza ilk gün
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