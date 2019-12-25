İşte Kanal İstanbul'dan bir gerçek daha: İstanbullunun yarısı bilmiyor!

Son günlerin öne çıkan gündem başlıklarından olan Kanal İstanbul projesi, AK Parti'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında sert tartışmaya neden oldu.

ArtıGerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilen Kanal İstanbul projesine ilişkin İstanbul Ekonomi Araştırması tarafından bir araştırma yapıldı.

KANAL İSTANBUL HAKKINDA BİLGİSİ OLMAYANLARIN ORANI YÜZDE 48.5

Aralık ayında yapılan araştırmaya göre katılımcıların %48,5'i "Kanal İstanbul Projesi hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?" sorusuna "Hiç bilgim yok" yanıtını verdi.

Kanal İstanbul Projesine ilişkin dört farklı ifadenin sunulduğu ve katılımcılarda bu ifadelere katılıp katılmadıkları sorulan araştırmada "Projeye ihtiyaç var, ancak mevcut ekonomik durumunda böyle bir harcama yapılmamalı" ifadesine katılanların oranı %42,3 iken "Projenin Türkiye için yeni ekonomik gelir kaynakları yaratacağını düşünüyorum" ifadesine katılanların oranı %35,7 seviyesinde kaldı.

ANKETE KATILANLAR 'KANAL İSTANBUL EKONOMİ ÜZERİNDE YÜKÜMLÜLÜK OLUŞTURUYOR' DİYOR

Ankete göre projenin vaat ettiği ekonomik canlanmadan ziyade Türkiye ekonomisi üzerinde oluşturabileceği yükümlülükler toplumda daha fazla karşılık buluyor.

Projenin çevre üzerindeki etkisi konusunda ise toplum neredeyse yarı yarıya bölünmüş durumda. Katılımcıların %42,7'sinin "Projenin çevre için zararlı olduğunu düşünüyorum" ifadesine katılırken %40,1 "katılmıyorum" yanıtını verdi. Araştırmada en yüksek çevre hassasiyetinin 45-54 yaş grubunda bulunduğu görüldü.

AK PARTİ SEÇMENİNİN YÜZDE 40’I PROJEYİ GEREKLİ GÖRÜYOR

Kanal İstanbul Projesi tartışmalarıyla beraber gündeme gelen Montrö Boğazlar Sözleşmesi ise toplumun nispeten daha az ayrıştığı bir konu olarak öne çıkıyor. "Montrö Anlaşmasını süresi dolduğu için, projeye mutlaka ihtiyaç olduğunu düşünüyorum" ifadesine %27,8 "katılıyorum", %53,5 ise "katılmıyorum" yanıtını verdi.

Kanal İstanbul Projesi'nin gerekliliğini öne sürenler arasında sıkça dile getirilen bu argümanın %40,1 ile en fazla AK Parti seçmeninde karşılık buluyor. Bu oranı %31,0 ile açık ara farkla MHP seçmeni takip ediyor.

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